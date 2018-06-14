Члены гаражного общества в Актау за свой счет отремонтировали дорогу

- Они могли помочь нам. Мы семь лет подряд обивали пороги акимата. Получается, что обращаться туда бессмысленно. Неужели нельзя было сделать несчастные 130-150 метров дороги. Или они это не видят? Почему мы платим налоги, да еще и должны делать все сами, - возмутился Геннадий Павлов.

- В сумме вышло 100 тысяч тенге. Мы арендовали грейдер, купили щебень, песок. Конечно, это до первого дождя, но реально уже ездить было невозможно. Главное, что хоть на время теперь здесь нет ям, - отметил Геннадий.

Инициатором выступил председатель ГСК «Каскор» Геннадий Павлов. Как он объяснил в беседе корреспонденту Lada.kz, территория от ворот и далее принадлежит городскому акимату. А саму территорию, где располагается ГСК, как сказал ее председатель, он арендует у властей.Геннадий Павлов обращается к властям с просьбой привезти хотя бы две машины со старым асфальтом с места ремонтируемой центральной дороги.Контактный номер Геннадия Павлова:Асфальт, как рассказал один из членов ГСК Геннадий, проложили на территории ГСК еще в СССР, 15 лет назад он пришел в негодность. Члены кооператива своими усилиями латали его, как могли, закидывали ямы камнями, чтобы как-то привести въезд в порядок.Устав ждать от кого-то помощи, 100 членов кооператива сами решили собрать деньги по 1000 тенге.В течение дня члены ГСК своими силами справились с поставленной задачей.