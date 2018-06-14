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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:23

Просмотров: 274

Члены гаражного общества в Актау за свой счет отремонтировали дорогу

Члены гаражно-строительного кооператива (ГСК) «Каскор №1» выступили инициаторами ремонта дороги протяженностью 150 метров при въезде на территорию гаражного общества.

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Инициатором выступил председатель ГСК «Каскор» Геннадий Павлов. Как он объяснил в беседе корреспонденту Lada.kz, территория от ворот и далее принадлежит городскому акимату. А саму территорию, где располагается ГСК, как сказал ее председатель, он арендует у властей.

- Они могли помочь нам. Мы семь лет подряд обивали пороги акимата. Получается, что обращаться туда бессмысленно. Неужели нельзя было сделать несчастные 130-150 метров дороги. Или они это не видят? Почему мы платим налоги, да еще и должны делать все сами, - возмутился Геннадий Павлов.


Члены гаражного общества в Актау за свой счет отремонтировали дорогу


Геннадий Павлов обращается к властям с просьбой привезти хотя бы две машины со старым асфальтом с места ремонтируемой центральной дороги.

Контактный номер Геннадия Павлова: +7 707 122 36 39

Члены гаражного общества в Актау за свой счет отремонтировали дорогу


Асфальт, как рассказал один из членов ГСК Геннадий, проложили на территории ГСК еще в СССР, 15 лет назад он пришел в негодность. Члены кооператива своими усилиями латали его, как могли, закидывали ямы камнями, чтобы как-то привести въезд в порядок.

Устав ждать от кого-то помощи, 100 членов кооператива сами решили собрать деньги по 1000 тенге.

Члены гаражного общества в Актау за свой счет отремонтировали дорогу


- В сумме вышло 100 тысяч тенге. Мы арендовали грейдер, купили щебень, песок. Конечно, это до первого дождя, но реально уже ездить было невозможно. Главное, что хоть на время теперь здесь нет ям, - отметил Геннадий.


В течение дня члены ГСК своими силами справились с поставленной задачей.



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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 10:51
они это не видят?

Геннадий с Луны свалился? Пусть вспомнит классику советского кино: «Слушай, ты видишь мир только из окна моего персонального автомобиля!» ("Кавказская пленница")
 
 

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