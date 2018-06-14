В Мангистауской области отмечен рост числа пострадавших от укусов животных

Бешенство - вирусное заболевание с признаками поражения центральной нервной системы, всегда заканчивается смертью. Болеют дикие, домашние, сельскохозяйственные животные и человек. Дикие животные являются источником вируса в 90% случаев. Большую опасность представляют бродячие собаки и кошки.

Немедленно тщательно промойте рану с мылом, чтобы смыть слюну животного, и сразу же обратитесь за медицинской помощью в ближайший травматологический пункт для проведения курса антирабических прививок. От этого зависит эффективность оказанной вам помощи.

Обязательно сообщите пострадавшему свой адрес, а животное доставьте в ветеринарную лечебницу для осмотра. В соответствии с ветеринарными правилами животных, нанесших укусы, изолируют и содержат в течение 10 дней под ветеринарным наблюдением. Если за этот период у них не проявляются признаки болезни, то считают, что в момент укуса у них в слюне вируса не было.

С начала 2018 года от укусов пострадал 621 житель области, в 2017 году - 341.- За последние 10 лет на территории Мангистауской области заболеваний бешенством не зарегистрировано. Тем не менее следует отметить рост числа пострадавших от укусов бродячих и домашних животных. Для недопущения заболеваний бешенством созданы 13 бригад по отлову и отстрелу бродячих животных. В текущем году на эти цели выделено 22 млн. 509 тысяч тенге. На данный момент отловлено и отстрелено 3 482 собак и кошек, работа в данном направлении продолжается, отметил Бердибек Саралтаев.