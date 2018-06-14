В Мангистауской области отмечен рост числа пострадавших от укусов животных

_фото автора из архива Lada.kz
С начала 2018 года от укусов пострадал 621 житель области, в 2017 году - 341.
- За последние 10 лет на территории Мангистауской области заболеваний бешенством не зарегистрировано. Тем не менее следует отметить рост числа пострадавших от укусов бродячих и домашних животных. Для недопущения заболеваний бешенством созданы 13 бригад по отлову и отстрелу бродячих животных. В текущем году на эти цели выделено 22 млн. 509 тысяч тенге. На данный момент отловлено и отстрелено 3 482 собак и кошек, работа в данном направлении продолжается, отметил Бердибек Саралтаев.
Что такое бешенство?
Если вы пострадали от укуса животного
Если ваше животное укусило человека
- За последние 10 лет на территории Мангистауской области заболеваний бешенством не зарегистрировано. Тем не менее следует отметить рост числа пострадавших от укусов бродячих и домашних животных. Для недопущения заболеваний бешенством созданы 13 бригад по отлову и отстрелу бродячих животных. В текущем году на эти цели выделено 22 млн. 509 тысяч тенге. На данный момент отловлено и отстрелено 3 482 собак и кошек, работа в данном направлении продолжается, отметил Бердибек Саралтаев.
Что такое бешенство?
Если вы пострадали от укуса животного
Если ваше животное укусило человека