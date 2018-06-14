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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:12

Просмотров: 289

В Мангистауской области отмечен рост числа пострадавших от укусов животных

С начала года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, число пострадавших от укусов животных увеличилось в 1,8 раз. Об этом рассказал Бердибек Саралтаев, руководитель отдела эпидемиологического надзора за карантинными и особо опасными инфекциями департамента охраны общественного здоровья Мангистауской области.

_фото автора из архива Lada.kz
С начала 2018 года от укусов пострадал 621 житель области, в 2017 году - 341.

- За последние 10 лет на территории Мангистауской области заболеваний бешенством не зарегистрировано. Тем не менее следует отметить рост числа пострадавших от укусов бродячих и домашних животных. Для недопущения заболеваний бешенством созданы 13 бригад по отлову и отстрелу бродячих животных. В текущем году на эти цели выделено 22 млн. 509 тысяч тенге. На данный момент отловлено и отстрелено 3 482 собак и кошек, работа в данном направлении продолжается, отметил Бердибек Саралтаев.

Что такое бешенство?

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Если вы пострадали от укуса животного

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Если ваше животное укусило человека

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Комментарии ( 1 )

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 Satuk (Посетители) Сегодня, 14:39
Гром грянул походу,а когда я писал про бродячих собак на розовых скалах и на постройке новой набережной и внутри 14 15 и 13 мкр про Самал вообще молчу там своры пройти страшно и многие спортсмены с палками утром ходят это как вам?
 
 

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