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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:11

Просмотров: 798

Названа средняя продолжительность жизни мангистаусцев

Мангистауская область замкнула ТОП-3 регионов, где живут долгожители страны. Об этом сообщает портал Finprom.kz.

Фото из архива Lada.kz
Средняя продолжительность жизни в Мангистауской области, по данным портала, составила 74,3 года.

Названа средняя продолжительность жизни мангистаусцев


На первом месте Астана. Средняя продолжительность жизни населения столицы составила 76,2 года. На втором месте Алматы. Здесь средняя продолжительность жизни составила 76 лет.

Мангистауская область названа одним из регионов с высокими темпами роста населения. За год численность жителей региона увеличилась на 3,6% и составила по итогам апреля 2018 года 666 300 человек.

Самым быстрорастущим регионом стала Астана (+7,1% за год). На второй строчке Алматы (+3,9%).

Население Казахстана, по итогам апреля, составило 18 232 000 человек.

Названа средняя продолжительность жизни мангистаусцев


Самыми густонаселенными регионами стали Южно-Казахстанская (2 950 600 человек), Алматинская область (2 023 000 человек) и Алматы (1 819 800 человек).

Численность сельского населения в Мангистауской области, по данным Finprom.kz, превышает городское — 270 200 человек против 396 000.

Названа средняя продолжительность жизни мангистаусцев


В список других регионов, в которых численность сельского населения превышает городское, вошли Южно-Казахстанская область (1 579 300 против 1 371 200 человек), Алматинская область (1 561 900 против 461 000 человек), Жамбылская область (675 400 человек против 443 900).


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Комментарии ( 4 )

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Едрапед (Посетители) Сегодня, 12:53
Население Мангистау - 666. Даже не удивился)

Продолжительность жизни 74 года bazar
1 из 5 мужчин не проходит порог 40 лет и кризиса среднего возраста. До 65 доживают не все. Откуда 74?! Ах, это "ожидаемая" продолжительность...
Данные статистики Казахстана
Можно я выложу свою "ожидаемую" зарплату?

Государство упорно пытается делать вид, что оно мне Родина
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 12:36
Живём мы тут не тужим и иногда долго,а вот кто уехал отсюда многих уже унесли. Мы тут живучие выживать умеем.
 
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  • Ronin
 smesharik (Посетители) Сегодня, 12:33
Цитата: Yanis
это как один ест капусту, а другой - фарш, но в среднем они оба едят голубцы

Как же устарела эта фраза в ладе.. Да и совсем не к месту(
 
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Yanis (Посетители) Сегодня, 12:21
Средняя продолжительность отдельно мужчин и отдельно женщин в каждом регионе была бы интересна (по две цифры на регион).
А так - не понимаю "среднюю продолжительность жизни людей вообще", это как один ест капусту, а другой - фарш, но в среднем они оба едят голубцы.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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