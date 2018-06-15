Названа средняя продолжительность жизни мангистаусцев

Средняя продолжительность жизни в Мангистауской области, по данным портала, составила 74,3 года.На первом месте Астана. Средняя продолжительность жизни населения столицы составила 76,2 года. На втором месте Алматы. Здесь средняя продолжительность жизни составила 76 лет.Мангистауская область названа одним из регионов с высокими темпами роста населения. За год численность жителей региона увеличилась на 3,6% и составила по итогам апреля 2018 года 666 300 человек.Самым быстрорастущим регионом стала Астана (+7,1% за год). На второй строчке Алматы (+3,9%).Население Казахстана, по итогам апреля, составило 18 232 000 человек.Самыми густонаселенными регионами стали Южно-Казахстанская (2 950 600 человек), Алматинская область (2 023 000 человек) и Алматы (1 819 800 человек).Численность сельского населения в Мангистауской области, по данным Finprom.kz, превышает городское — 270 200 человек против 396 000.В список других регионов, в которых численность сельского населения превышает городское, вошли Южно-Казахстанская область (1 579 300 против 1 371 200 человек), Алматинская область (1 561 900 против 461 000 человек), Жамбылская область (675 400 человек против 443 900).