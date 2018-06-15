Повышение температуры воздуха до +32°С обещают синоптики в Актау

Фото Рашида Исмагилова
В пятницу, 15 июня, по данным rp5.kz, в Актау будет облачно. Днём воздух прогреется до +26°С, ночью до +21°С. Ветер 4-6 м/с.
В субботу, 16 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +27°С, ночью +26°С. Ветер 3-6 м/с.
В воскресенье, 17 июня, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Возможны осадки. Воздух прогреется до +29°С днем и до +24°С ночью. Ветер 6-8 м/с.
По данным gismeteo.kz, 15 июня в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +28°С днём, ночью +25°С. Ветер 11-15 м/с.
В субботу, 16 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днём составит +30°С, ночью +27°С. Ветер 7-12 м/с.
В воскресенье, 17 июня, воздух прогреется до +32°С. Ветер 5-10 м/с.
В субботу, 16 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +27°С, ночью +26°С. Ветер 3-6 м/с.
В воскресенье, 17 июня, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Возможны осадки. Воздух прогреется до +29°С днем и до +24°С ночью. Ветер 6-8 м/с.
По данным gismeteo.kz, 15 июня в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +28°С днём, ночью +25°С. Ветер 11-15 м/с.
В субботу, 16 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днём составит +30°С, ночью +27°С. Ветер 7-12 м/с.
В воскресенье, 17 июня, воздух прогреется до +32°С. Ветер 5-10 м/с.
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