В школах Актау открыты 102 вакансии педагогов

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В школах Актау, как сообщила Гульмира Калмуратова, не хватает учителей начальных классов с русским языком обучения, физиков, математиков и других специалистов.



- Если учитывать, какую нагрузку мы должны давать учителям по факту, то нам не хватает около 400 педагогов. Причем эта проблема существует по всей стране. Выпускники русскоязычных школ не хотят идти на педагогические специальности, - отметила Светлана Тулебаева, руководитель актауского городского отдела образования.



По словам Гульмиры Калмуратовой, в экономическом лицее работают 13 педагогов пенсионного возраста, в школе-гимназии №4 — четыре. Не хватает педагогов в школах №№10 и 12.



- В экономическом лицее нет учителя технологии, по одному педагогу преподают биологию, физику и информатику. Когда один учитель заболевает, часы не замещаются. С 2007 года мы выдали более 1400 грантов на обучение выпускников. Основная доля - это педагогические специальности. Но выпускники их не выбирают. Мы решаем вопрос, принимая учителей из Тараза, Кызылорды, Актобе. Педагогический колледж сегодня готовит учителей начальных классов. В этом году открылась группа с русским языком обучения. До этого мы не могли ее открыть из-за недобора студентов. В 2019 году мы ожидаем первый выпуск — это 25 воспитателей детского сада с русским языком обучения. Но проблема все равно стоит остро, - сказала Гульмира Калмуратова.



С 2019 года, по словам заместителя акима Актау, в школах внедрят подушевое финансирование. Остро стоит вопрос оптимизации пере- и незаполненных классов.



- От количества детей будет зависеть финансирование школы. И если сегодня мы финансируем школу №8, где в классах по 13 детей при норме 20 человек для гимназии, то после внедрения подушевого финансирования это будет считаться неэффективным расходованием бюджетных средств. Поэтому сегодня стоит важная задача - добрать детей в классы. Школы №№ 8, 17, гимназия №4 и экономический лицей - не заполненные. Если в школе №12 средняя наполняемость - 28 человек, то в указанных заведениях — от 13 до 17 детей. В декабре уже стоял вопрос об оптимизации этих классов. Мы говорили, что бюджет города уже утвержден, и убедили область не трогать эти классы, и они пошли нам навстречу. Но в этом году, в период, когда идет оптимизация, нам навстречу уже не пойдут, - отметила Гульмира Калмуратова.