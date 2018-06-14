В Актау распространяют видео о найденных в черешне червях

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Голос за кадром сообщает, что черешня куплена 12 июня.



- Съев большое количество черешни, мы с супругом обнаружили внутри ягод белых червяков. Будьте осторожны, несмотря на то что черешня вкусная, думаю, можно воздержаться от покупки, - говорит автор видео.







Вот что пишут об этих червяках в Интернете:



Откуда в ягодах червяки?



Белый червяк в черешне – это личинка вишневой мухи. Вишневая муха – маленькое насекомое размером от 3 до 5 мм в длину. Зимуют такие мухи в поверхностном слое почвы, а с приходом тепла вылетают на поверхность в поисках питания. Эти насекомые питаются сладкими выделениями вишневой тли, которые находят на молодых побегах, а также вытекающим соком плодов вишни и черешни. После того, как мухи насытятся, они начинают откладывать потомство. Они прокалывают еще не созревшие плоды вишни и черешни, откладывая внутрь яйца личинок.



Можно ли есть червивую черешню?



Личинки вишневой мухи считаются безопасными для здоровья человека. Червивую черешню есть неприятно, но заболеть после этого нельзя. Отравление черешней возможно, если она содержит нитраты, а не личинки.



Как избавиться от червей в черешне?



Самый простой и работающий способ избавиться от червей – залить ягоды на несколько часов холодной водой с солью. Червяки вылезут, и черешню можно спокойно есть или консервировать.