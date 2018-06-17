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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:08

Просмотров: 509

В детских садах Актау планируют отменить ясельные группы

Это позволит на 100% обеспечить дошкольным образованием детей в возрасте от трех до шести лет. Об этом рассказала Гульмира Калмуратова, заместитель акима Актау.

Иллюстративное фото с сайта 7ya.ru
Обеспечить 100%-й охват детей дошкольным образованием местные власти намерены к 1 октября.

- Не достигнув 100%-го охвата, размещать детей в ясли мы считаем неправильным, потому что государство дает женщинам возможность находиться в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Поэтому мы приняли решение, что в государственных садах ясельные группы в этом году мы не открываем. И чем раньше мы трехлеток определим в сад, тем более подготовленные дети придут к нам в школы, - сказала Гульмира Калмуратова.

На сегодняшний день, как рассказала заместитель акима Актау, в городе функционируют 78 дошкольных учреждений: 34 — государственных и 44-частных. Государство участвует в работе частных садов, размещая государственный заказ.

- Проблемы в частных садах пока есть: несоответствие санитарным нормам. Например, мы прекратили размещать государственный социальный заказ в двух детских садах, потому что санитарные условия и учебно-воспитательный процесс оставляли желать лучшего. Кроме того, там необоснованно с родителей брали деньги за якобы дополнительные услуги: английский язык, хореографию и информатику, хотя за это платит и государство. Родителей вводили в заблуждение. Мы сегодня заинтересованы в том, чтобы частные детские сады набирали кадры, совершенствовали учебный процесс, - сказала Гульмира Калмуратова.

В этом году в Актау планируют ввести в эксплуатацию четыре детских сада. Здания отремонтированы предпринимателями в рамках системы государственно-частного партнерства.

- На места детей, которые в мае уже выпустились из детских садов, 50% направлений уже выдали. Но, поскольку часть родителей работают, мы дали возможность детям посещать сад до конца августа. С 20 августа до 10 сентября начнется второй поток выдачи направлений в детские сады. Формирование групп и начало учебного года начинается 1 сентября и завершается 25 мая, - отметила Гульмира Калмуратова.

Родителям советуют выбирать детские сады с учетом загруженности учреждений.

- В городе есть тенденция: детей до трех лет водят в частный детский сад, а после - в государственное учреждение. По итогам этого учебного года в частных садах планируем создать условия, чтобы дети не переходили из сада в сад. Еще одна из проблем заключается в том, что в некоторых детских садах возникают большие очереди. Родители, зная, что там и так человек 80 уже стоит, конечно, будут ждать долго. Поэтому мы советуем выбирать те детские сады, где нет таких очередей. К примеру, в 12 микрорайоне четыре детских сада, и там нет такой загруженности. Соответственно, недовольство из-за очередей не возникает, - сказала Гульмира Калмуратова.

На следующий год выдавать государственный социальный заказ, по словам Гульмиры Калмуратовой, частным детским садам будут исходя из территориальной потребности в дошкольных учреждениях.

- Там, где нет государственных детских садов, мы будем открывать частные. Мы объявим следующий госзаказ по территориям и тогда уже бизнес будет адаптирован на 1, 3, 3а микрорайоны, где не хватает садов в шаговой доступности, - отметила Гульмира Калмуратова.


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Комментарии ( 3 )

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marskat (Посетители) Сегодня, 12:20
А как быть с годовалым ребенком когда надо выходить на работу потому что пособия не платят, частный сад стоит 80000 тенге, а зп
мамы всего 68000??????? Как без ясель и родни??????
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:05
Qansha jyl ótti, 100 paıyz qamtımyz dep. Sol áýendi áli aıtýda.
 
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  • botden
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:45
"Мудрое" решение. А если отменить и старшие группы - вообще проблем не будет.
А кто будет работать?
У нас и так на соцобеспечении большое количество народа.
Лучше бы возвратили "в строй" детские садики построенные в СССР, пока что многие из них заняты разными организациями.
 
 

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