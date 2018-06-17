В детских садах Актау планируют отменить ясельные группы

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Обеспечить 100%-й охват детей дошкольным образованием местные власти намерены к 1 октября.



- Не достигнув 100%-го охвата, размещать детей в ясли мы считаем неправильным, потому что государство дает женщинам возможность находиться в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Поэтому мы приняли решение, что в государственных садах ясельные группы в этом году мы не открываем. И чем раньше мы трехлеток определим в сад, тем более подготовленные дети придут к нам в школы, - сказала Гульмира Калмуратова.



На сегодняшний день, как рассказала заместитель акима Актау, в городе функционируют 78 дошкольных учреждений: 34 — государственных и 44-частных. Государство участвует в работе частных садов, размещая государственный заказ.



- Проблемы в частных садах пока есть: несоответствие санитарным нормам. Например, мы прекратили размещать государственный социальный заказ в двух детских садах, потому что санитарные условия и учебно-воспитательный процесс оставляли желать лучшего. Кроме того, там необоснованно с родителей брали деньги за якобы дополнительные услуги: английский язык, хореографию и информатику, хотя за это платит и государство. Родителей вводили в заблуждение. Мы сегодня заинтересованы в том, чтобы частные детские сады набирали кадры, совершенствовали учебный процесс, - сказала Гульмира Калмуратова.



В этом году в Актау планируют ввести в эксплуатацию четыре детских сада. Здания отремонтированы предпринимателями в рамках системы государственно-частного партнерства.



- На места детей, которые в мае уже выпустились из детских садов, 50% направлений уже выдали. Но, поскольку часть родителей работают, мы дали возможность детям посещать сад до конца августа. С 20 августа до 10 сентября начнется второй поток выдачи направлений в детские сады. Формирование групп и начало учебного года начинается 1 сентября и завершается 25 мая, - отметила Гульмира Калмуратова.



Родителям советуют выбирать детские сады с учетом загруженности учреждений.



- В городе есть тенденция: детей до трех лет водят в частный детский сад, а после - в государственное учреждение. По итогам этого учебного года в частных садах планируем создать условия, чтобы дети не переходили из сада в сад. Еще одна из проблем заключается в том, что в некоторых детских садах возникают большие очереди. Родители, зная, что там и так человек 80 уже стоит, конечно, будут ждать долго. Поэтому мы советуем выбирать те детские сады, где нет таких очередей. К примеру, в 12 микрорайоне четыре детских сада, и там нет такой загруженности. Соответственно, недовольство из-за очередей не возникает, - сказала Гульмира Калмуратова.



На следующий год выдавать государственный социальный заказ, по словам Гульмиры Калмуратовой, частным детским садам будут исходя из территориальной потребности в дошкольных учреждениях.



- Там, где нет государственных детских садов, мы будем открывать частные. Мы объявим следующий госзаказ по территориям и тогда уже бизнес будет адаптирован на 1, 3, 3а микрорайоны, где не хватает садов в шаговой доступности, - отметила Гульмира Калмуратова.