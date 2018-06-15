Возмутившую жителей Актау стройку на побережье 7 микрорайона приостановили

Публикация от Бауыржан Искаков г.Актау (@baurzhan__iskakov) 12 Июн 2018 в 8:03 PDT



На строительство, которое ведется на побережье, обратили внимание жители Актау.Земельный участок, на котором начали работы, как сообщил Ерлан Саркенов, руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства, находится в аренде у Yessenov University с 2007 года.- Здесь хотели возвести кафе, но разрешение на строительство не выдано. В связи с этим, по поручению акима города, данный объект снесут, территорию очистят. Демонтаж уже начался, - сказал Ерлан Саркенов.Сотрудники Yessenov University подтвердили, что конструкцию разберут и очистят территорию пляжа.