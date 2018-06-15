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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:20

Просмотров: 1011

Возмутившую жителей Актау стройку на побережье 7 микрорайона приостановили

Объект, как сообщили в городском отделе архитектуры и градостроительства Актау, принадлежит Yessenov University.

Фото автора
На строительство, которое ведется на побережье, обратили внимание жители Актау.

Возмутившую жителей Актау стройку на побережье 7 микрорайона приостановили


Возмутившую жителей Актау стройку на побережье 7 микрорайона приостановили


Земельный участок, на котором начали работы, как сообщил Ерлан Саркенов, руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства, находится в аренде у Yessenov University с 2007 года.

- Здесь хотели возвести кафе, но разрешение на строительство не выдано. В связи с этим, по поручению акима города, данный объект снесут, территорию очистят. Демонтаж уже начался, - сказал Ерлан Саркенов.

Возмутившую жителей Актау стройку на побережье 7 микрорайона приостановили


Сотрудники Yessenov University подтвердили, что конструкцию разберут и очистят территорию пляжа.




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Комментарии ( 4 )

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  • Kostyan
 Ирон (Посетители) Сегодня, 16:43
Когда то Мухамеджанов забрал набережную и отдал людям .А теперь вновь настраивают эх жаль что нет настоящих людей патриотов.одни приезжие чиновники .все и всем мало денег надо больше
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:35
Hallelujah. Durys sheshim.
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 16:18
В седьмом микрорайоне на пляже нужно снести всё как кабаблик и арго снести не жалея и не взирая на толстые животы и за это наши потомки будут благодарны и память об честных акимах останется в сердцах и умах нашего доброго народа.
 
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  • кукла
  • Satuk
 Orion (Посетители) Сегодня, 16:00
С какого рожна Университет Есенова берет в аренду землю у моря.
Разве они не должны заниматься своими прямыми обязанностями, обучением детей и сбору денег с их родителей.
 
 

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