Серикбай Трумов: После драки бабушку вызывали в школу

«Активист с детства». Серикбай Трумов, секретарь Мангистауского областного маслихата, бывший аким Актау.

«Меня называли заучкой», - Динара Каирова (Dinaya), певица

«Я не любил школу», - Самсон Аракелян, певец, директор баскетбольного клуба «Каспий»





«Школьная любовь без взаимности». Адильбек Ниязымбетов, боксер

«Не мечтала быть учителем», - Светлана Туребаева, руководитель городского отдела образования

Свои школьные годы Серикбай Трумов вспоминает с улыбкой. В школе был послушным учеником. Учился средне. Твердая «тройка» по русскому языку, «пятерка» по истории мира. Не любил химию. В 1981 году окончил школу в городе Форт-Шевченко. Со многими однокашниками поддерживает отношения до сих пор. С кем-то дружит семьями.- У нас тогда не было таких выпускных вечеров, как сейчас у молодежи. Мы собрались дома у одноклассника - 20 девочек и 12 мальчиков. Нам было весело. Кстати, мы собирались с одноклассниками на 10, 20 и 30-летие окончания школы, 40-ую годовщину тоже планируем отметить. Я был спокойным учеником, но при этом выступал активистом на школьных мероприятиях, спортивных соревнованиях. Но иногда, как и все мальчишки, давал «сбой». Мы дрались между школами. Однажды директор даже бабушку вызвал.Динара Каирова окончила школу №7 в 2003 году. Школьная пора ассоциируется у певицы в том числе и с экскурсиями класса по области. Но ни в одной из них Динара не была - много времени проводила в гастрольных турах.- Меня по два месяца не было на уроках. Но, тем не менее, школу я окончила на «отлично». Что касается выпускного вечера, то нас собрали в актовом зале, вручили аттестаты, и мы поехали в ресторан. Родители впервые меня отпустили одну на всю ночь. Ведь я тогда не посещала клубы, я не была даже в кинотеатре. У меня просто не хватало времени. А тут выпускной. После ресторана мы, как все выпускники, пошли на море встречать рассвет. Домой мы пришли около 06:00. Все прошло спокойно, без происшествий. Я не помню модель своего платья. Помню, что оно было синее, но сережки, которые я купила себе на выпускной вечер, ношу до сих пор.Самсон Аракелян, известный в Актау спортсмен и певец, окончил школу №17 в 1995 году. По его словам, выпускной вечер его класса прошел спокойно.- Я не любил школу и очень рад, что закончил ее. До сих пор рад этому. Считаю, что последние три класса я вообще зря провел в ней. Приходилось учить физику и химию, а эти предметы я терпеть не мог. После окончания школы поступил на юридический факультет и был там отличником. А на выпускном вечере все было как у всех. Кафе и дискотека. Все красивые и нарядные. Знаете, в чем парадокс? Все идут на море встречать рассвет, тогда как солнце всходит совсем с другой стороны (смеется).В школу бокса Адильбек Ниязымбетов пришел в конце шестого класса. Через два года начал выезжать на первые соревнования. По словам спортсмена, из-за постоянных сборов он пропустил свой выпускной. Спортсмен окончил школу №23 в 2007 году.- Первое время мое увлечение боксом никак не мешало учебе, я хорошо учился. После того, как начались выезды, на сборах приходилось заниматься не только боксом, но и готовиться к экзаменам. Когда приезжал в город, учителя всегда ругали меня: «Ниязымбетов, опять пропускаешь уроки». Не любил географию, хотя много ездил, но зато нравилась математика. Из-за соревнований, кстати, так и не попал на выпускной вечер, да и особого интереса не было. Тогда были другие цели. Тренер мне говорил, что во мне есть потенциал. Несмотря на частые поездки, успел влюбиться в девочку из школы. Пытался даже ухаживать. Но не увидел взаимности и бросил это дело.В 1983 году окончила СШ №3 в поселке Жетыбай. Училась хорошо. Без троек. О том, что станет учителем, и не думала. Мечтала, как и отец, стать геологом. Но судьба распорядилась иначе. Подвело плохое зрение.- Я 11-й ребенок в семье. У меня семь старших братьев. Возможно, поэтому в школе я была собранная и ответственная. Да и воспитание было строгое. Училась хорошо, не хулиганила. Выпускной вечер у всех проходил одинаково. Собирались в актовом зале для вручения аттестатов, а потом с одноклассниками и родителями отправлялись в школьную столовую. Танцевали под песню «Школьный вальс». Платье для вечера мне прислали сестры из Алматы. Они там учились. С мальчиком одним мы дружили. Уже после школы мальчишки мне говорили, что были в меня влюблены (смеется).