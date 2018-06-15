Верующие Мангистау встретили Ораза айт

- Не каждому дано ежедневно по 17 часов проводить без еды и питья. Но все мусульмане, прежде всего, держат пост ради Аллаха. Взамен Всевышний дарует им этот праздник – Ораза айт, - подчеркнул Елдар Атибеков.

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Соблюдение поста ораза, по словам Елдара Атибекова, заместителя главного имама Мангистауской области, не всем датся легко.В праздничный день у областной мечети прошли соревнования по национальным играм: казакша курес (борьба), асык ату (игра в кости), поднятие гири, кошкар көтеру (поднятие барана) и аркан тарту (перетягивание каната). Победителей наградили ценными призами и подарками.В этом году, по мнению заместителя главного имама области, погода благоволила постящимся верующим, число которых увеличивается.- Если у кого-нибудь остался «долг» в Рамазан, он может начать поститься 16 июня, - сообщил Елдар Атибеков.После Рамазана идет месяц Шаууаль, в котором предусмотрено шесть дней поста.