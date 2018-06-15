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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:04

Просмотров: 279

Верующие Мангистау встретили Ораза айт

Традиционно Ораза айт начался с прочтения утренней молитвы айт намаз. После посетителей областной мечети пригласили за праздничный дастархан.

Айт намаз в областной мечети
Соблюдение поста ораза, по словам Елдара Атибекова, заместителя главного имама Мангистауской области, не всем датся легко.

- Не каждому дано ежедневно по 17 часов проводить без еды и питья. Но все мусульмане, прежде всего, держат пост ради Аллаха. Взамен Всевышний дарует им этот праздник – Ораза айт, - подчеркнул Елдар Атибеков.


В праздничный день у областной мечети прошли соревнования по национальным играм: казакша курес (борьба), асык ату (игра в кости), поднятие гири, кошкар көтеру (поднятие барана) и аркан тарту (перетягивание каната). Победителей наградили ценными призами и подарками.

Верующие Мангистау встретили Ораза айт


В этом году, по мнению заместителя главного имама области, погода благоволила постящимся верующим, число которых увеличивается.

- Если у кого-нибудь остался «долг» в Рамазан, он может начать поститься 16 июня, - сообщил Елдар Атибеков.

После Рамазана идет месяц Шаууаль, в котором предусмотрено шесть дней поста.

Верующие Мангистау встретили Ораза айт






Фото предоставил Серик Майемеров и Талант Кусаин


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Более 4000 тысяч мусульман Актау встретили Ораза Айт в областной мечети


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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:37
Orange
Birge bolsyn mereke.
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
 Orange (Посетители) Сегодня, 16:34
Кутты болсын!
 
 

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