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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:06

Просмотров: 281

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 16 и 17 июня.

Фото из архива Lada.kz
Экскурсии
Экскурсия в музей трудовой славы ПГМК


Как провести ближайшие выходные в Актау


Мало, кто знает, что в Мангистауской облас­ти находится один особенный музей, закрыт­ый для свободного посещения всех желающи­х, и называется он «Музей трудовой славы­ «ПГМК» (Прикаспийский Горно-Металлургиче­ский Комбинат). Предприятия этого уже дав­но нет, но память о нем осталась и сохран­ена.
Павильон заполнен различными экспонатами, макетами, фотографиями, стендами – глядя на всё это и слушая рассказ экскурсовода, вы погружаетесь в далёкие 1950-1960 годы, в суровые времена освоения полуострова Ман­гышлак. Секретность уранового производства и всё, что с ним было связано, раритетные фотографии, отражающие этапы становления посёл­ка, города. Есть фотографии первых землян­ок, бараков и домов, в которых жили перво­проходцы. Оригиналы и копии некоторых сек­ретных документов, касающихся нашего горо­да, а также письма покорителей Мангышлака на Большую землю.

Экскурсия состоится в воскресенье, 17 июня, в 10:00. Место сбора: 7 микрорайон, «Вечный Огонь», со стороны центральной дороги, напротив драматического театра. Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 702 900 63 15. 

Выставка экзотических животных «Живая радуга»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жителей и гостей Актау приглашают посетить выставку экзотических животных «Живая радуга». В торговом центре «Астана» на втором этаже орудуют разбойники в составе: Енот - Ракета, обезьянки - Боня, Лео и многие другие. С нашими питомцами могут играть и фотографироваться даже маленькие дети. Цена билета: взрослый – 1200 тенге, детям и пенсионерам - 1000 тенге, дети до четырех лет - бесплатно. Фото с ручным питомцем - от 500 тенге. Время проведения: ежедневно с 12:00 до 21:00. Телефон для справок: 8 708 252 61 93; 8 776 315 83 30.

Детские мастер-классы
Мастер-класс по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


В эту субботу, 16 июня, пройдет мастер-класс по лепке. Стоимость — 1500 тенге. Запись по телефону: 8 707 200 85 50.

Мастер-класс в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» приглашает детей на мастер-класс в субботу, 16 июня. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. 
Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Международный день отца в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Праздничное мероприятие пройдет в субботу, 16 июня, в центре «Школьник». В нем примут участие руководитель Мангистауского баскетбольного клуба «Каспий» и музыкант Самсон Аракелян и работник управления спорта Мунайлинского района Есенбай Кули. Начало в 11:00 в центре «Школьник», 3 микрорайон, здание 208.

Квесты
Квест «Оно»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Представьте, что вы оказываетесь запертыми в игровом пространстве и вам необходимо выбраться из него за 60 минут! У вас в арсенале только логика, гибкий ум и здравый смысл против задач, головоломок и тайн, предусмотренных сценарием. Квест - это командная работа, поэтому без помощи друзей тут не обойтись. Все задачи решаются без помощи силы, нужно только логическое мышление. График работы: ежедневно кроме понедельника с 10.00 до 22.00 (бронирование игр). По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 4473.

Вечеринки

Вечеринка POOL DANCE PARTY


Как провести ближайшие выходные в Актау


Трехдневная вечеринка на базе отдыха Sunset пройдет с 15 по 17 июня. Golden day music event приглашает жителей и гостей Актау максимально зарядиться позитивным настроением и энергией! При себе иметь улыбку, заряд сил на всю ночь и позитивное настроение!

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Суперсемейка 2»


Как провести ближайшие выходные в Актау


После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию Суперсемейки угрожает новый могущественный враг.

«Фото на память»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему удивлению среди множества жутких фотографий они находят снимок их разбитого автомобиля. К тому же в одной из комнат обнаруживается старинный фотоаппарат, на который, возможно, и сделаны страшные снимки. Молодые люди оказываются втянуты в несущую смерть, кровавую карусель. Убивает ли фотоаппарат? Случайны ли происходящие с ними события? Всё это предстоит выяснить оказавшимся в безвыходной ситуации героям.

«Эскобар»


Как провести ближайшие выходные в Актау


История восхождения Пабло Эскобара — его стремительного пути к миллиардам, могуществу и непростительным преступлениям. Во всесильного наркобарона влюбляется журналистка, чьи мемуары положены в основу фильма.

«Аферисты поневоле»

Как провести ближайшие выходные в Актау


Британская пара, задолжавшая неприлично много денег опасному мафиози, сбегает в Лос-Анджелес. Супруги твердо намерены поправить свои дела: украсть роскошные драгоценности, расплатиться с долгами и начать безбедную жизнь с чистого листа. В общем, план изначально выглядит весьма сомнительно.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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Комментарии ( 2 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:57
На море поеду и плевать что прохладно... В хорошей компании на свежем воздухе костерок песни под гитару, шашлычок ,палатки поставим.... Все удачных выходных

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 19:21
Питницу встречать с друзьями. В местной забегаловке и плевать что не круто,зато на свежем воздухе и в компании,с питницей друзья.!!!!!!!!!!!!!! Швейк,купи левый номер,без тебя скучновато типа. podmig tost
 
 

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