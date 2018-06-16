В акимате Актау обещали ликвидировать незаконные торговые точки

Фото акимата Актау
Специалисты, по поручению акима области Ералы Тугжанова, провели мониторинг незаконных торговых точек на территории оптового рынка «База ОРС» и рынка «РусКаз». Главная задача властей - легализировать торговые точки и увеличить доход бюджета.
- По итогам мониторинга на территории «Базы ОРС» было выявлено 17 контейнеров, три овощных киоска и один киоск самсы, которые были признаны незаконными. Работа данных объектов остановлена, контейнеры ликвидированы. Всего в городе 12 рынков. На всех рынках будет проведена работа по выявлению незаконных торговых точек. Директор рынка «РусКаз» в своей декларации указал 56 торговых точек, а в ходе мониторинга было обнаружено 204 точки. Разница 148. Это значит, что налоги за эти объекты не выплачивались, - заявил Демеугали Баков.
Также, по словам Демеугали Бакова, 1 сентября начнется строительство нового, современного торгового дома на территории рынка «РусКаз». Как отметили в администрации базара, сейчас разрабатываются проектно-сметная документация и эскизы.
- По постановлению акима города для сезонной торговли было выделено 299 торговых точек. Этот вопрос был одобрен на общественном совете и согласуется с органами юстиции. Всего выделено: овощи и фрукты – 148 мест, мороженое, кукурузы и безалкогольные напитки – 55 точек, квас – 99 мест. Все эти торговые точки будут единого стандарта, - сообщается на официальном аккаунте Instagram акимата города.
- По итогам мониторинга на территории «Базы ОРС» было выявлено 17 контейнеров, три овощных киоска и один киоск самсы, которые были признаны незаконными. Работа данных объектов остановлена, контейнеры ликвидированы. Всего в городе 12 рынков. На всех рынках будет проведена работа по выявлению незаконных торговых точек. Директор рынка «РусКаз» в своей декларации указал 56 торговых точек, а в ходе мониторинга было обнаружено 204 точки. Разница 148. Это значит, что налоги за эти объекты не выплачивались, - заявил Демеугали Баков.
Также, по словам Демеугали Бакова, 1 сентября начнется строительство нового, современного торгового дома на территории рынка «РусКаз». Как отметили в администрации базара, сейчас разрабатываются проектно-сметная документация и эскизы.
- По постановлению акима города для сезонной торговли было выделено 299 торговых точек. Этот вопрос был одобрен на общественном совете и согласуется с органами юстиции. Всего выделено: овощи и фрукты – 148 мест, мороженое, кукурузы и безалкогольные напитки – 55 точек, квас – 99 мест. Все эти торговые точки будут единого стандарта, - сообщается на официальном аккаунте Instagram акимата города.