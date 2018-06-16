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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:14

Просмотров: 1112

В акимате Актау обещали ликвидировать незаконные торговые точки

О деятельности незаконных торговых точек, расположенных на территории города, рассказал Демеугали Баков, руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Актау.

Фото акимата Актау
Специалисты, по поручению акима области Ералы Тугжанова, провели мониторинг незаконных торговых точек на территории оптового рынка «База ОРС» и рынка «РусКаз». Главная задача властей - легализировать торговые точки и увеличить доход бюджета.

- По итогам мониторинга на территории «Базы ОРС» было выявлено 17 контейнеров, три овощных киоска и один киоск самсы, которые были признаны незаконными. Работа данных объектов остановлена, контейнеры ликвидированы. Всего в городе 12 рынков. На всех рынках будет проведена работа по выявлению незаконных торговых точек. Директор рынка «РусКаз» в своей декларации указал 56 торговых точек, а в ходе мониторинга было обнаружено 204 точки. Разница 148. Это значит, что налоги за эти объекты не выплачивались, - заявил Демеугали Баков.

Также, по словам Демеугали Бакова, 1 сентября начнется строительство нового, современного торгового дома на территории рынка «РусКаз». Как отметили в администрации базара, сейчас разрабатываются проектно-сметная документация и эскизы.

- По постановлению акима города для сезонной торговли было выделено 299 торговых точек. Этот вопрос был одобрен на общественном совете и согласуется с органами юстиции. Всего выделено: овощи и фрукты – 148 мест, мороженое, кукурузы и безалкогольные напитки – 55 точек, квас – 99 мест. Все эти торговые точки будут единого стандарта, - сообщается на официальном аккаунте Instagram акимата города.


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Комментарии ( 5 )

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mer (Посетители) Сегодня, 14:39
Законные и не законные торговые точки. Как это отражается на покупателях? Вот где тема,народу нужно подешевле,и всем по барабану.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 14:07
А куда торгующих там?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 12:05
Цитата: botden
Бардак на набережной ликвидируйте! Или слабо?


Ещё!, КАК!, везде крыша акимата...А!, что творится так называемом "парке"..Сплошные коробейники, торгуют всякой мишурой на проходе, и те "услуги" что навязывают другие, машинки,велосипеды, картофель на палочке мороженное и др. не имеют сертификата на ТБ и СЕС...А!, колесо не имеет тех. освидетельства, и табличку с датой последнего испытания... prey..ЖУТЬ!...

Хочу за муж!..Челюсть подними...
 
-4
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:36
Bul jumystar 10-15 jyl buryn istelý kerek yedi. Paraqorlyq jaģdaıyn yeskersek, qalamyzdaģy kóptegen zattar jóndeýsiz qalýda. Jaģa-jaıdaģy, tolyp turģan belesepet pen oıynshyq kólikterdi aıtpaı-aq qoıaıyq. Bul qala ákimdiginiń masqarasy huh
 
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 botden (Посетители) Сегодня, 11:33
Бардак на набережной ликвидируйте! Или слабо?
 
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Нелли Ершова (Посетители) Сегодня, 11:26
Обязать всех предпринимателей, содержать в чистоте и порядке свои торговые точки!!! Ведь такой бардак разводят, грязь, банки , бутылки пакеты всё валяется на земле.
 
 

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