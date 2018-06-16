«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 16 Июня
+32...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 336.39 KZT
  • €1 = 390.28 KZT
  • 1 RUB = 5.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 992

Около девяти миллионов контрабандных пачек сигарет нашли в Актау

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружен склад с 17 245 коробками сигарет различных сортов без акцизных марок и документов. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото пресс-службы ДВД Мангистау
Полицейская операция прошла 13 июня. В ходе обыска одного из складских помещений на базе Промзоны обнаружено и изъято 17 245 коробок с контрабандными сигаретами.




- В каждой коробке по 500 пачек сигарет без каких-либо акцизных марок и документов. Общее количество 8 622 500 сигаретных пачек. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 234 части второй УК РК (экономическая контрабанда). Согласно статье 186 Уголовно-процессуального кодекса РК уголовное дело по подследственности будет передано в службу экономических расследований ДГД Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Около девяти миллионов контрабандных пачек сигарет нашли в Актау


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Satuk
 mer (Посетители) Сегодня, 14:25
Satuk,
Ну зачем же так сразу,все эти вещдоки скормят скоту,потом мясо скота раздадут нуждающимся mmmm .
 
-1
  • minus
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:20
Polyot degen temeki joq pa? Yeskini yeske túsiretin.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • kostya_aktau
  • mer
 Satuk (Посетители) Сегодня, 12:14
Теперь убоповцы с куревом надолго,экономия для семейного бюджета. lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика