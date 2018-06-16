Около девяти миллионов контрабандных пачек сигарет нашли в Актау





Полицейская операция прошла 13 июня. В ходе обыска одного из складских помещений на базе Промзоны обнаружено и изъято 17 245 коробок с контрабандными сигаретами.- В каждой коробке по 500 пачек сигарет без каких-либо акцизных марок и документов. Общее количество 8 622 500 сигаретных пачек. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 234 части второй УК РК (экономическая контрабанда). Согласно статье 186 Уголовно-процессуального кодекса РК уголовное дело по подследственности будет передано в службу экономических расследований ДГД Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.