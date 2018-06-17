Пассажиры рейса Актау - Атырау пожаловались на задержку

- Мы утром приехали, как положено, за два часа до регистрации в аэропорт. Рейс неожиданно отложили. Все пассажиры начали возмущаться. Спустя время прибыл представитель авиакомпании, который толком не смог разъяснить ситуацию. Предоставить гостиницу он также не смог. Сказал лишь то, что вышла маленькая ошибка. Все пассажиры разъехались, кто куда, - рассказала Бахтылы Айдарбекова, пассажир рейса.

- По законодательству в случае задержки рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время - пассажирам предоставляется гостиница. Мы обязаны предоставить питание. Все пассажиры, которые находились в терминале и ожидали рейс, были накормлены. Сейчас уже начинается регистрация, - заявил Арман Аккуанов.

Пассажиры утверждают, что вылет самолета авиакомпании Qazaq Air был назначен на 17 июня в 09:45. Его отложили до 16:50.Как объяснил официальный представитель авиакомпании «Казак Эйр» Арман Аккуанов, задержка рейса связана с заменой борта и поздним прибытием самолета из Алматы.