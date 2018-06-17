«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 17 Июня
+35...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 336.39 KZT
  • €1 = 390.28 KZT
  • 1 RUB = 5.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 427

Пассажиры рейса Актау - Атырау пожаловались на задержку

Рейс №432, по словам пассажиров, задержали на восемь часов.

Фото из архива Lada.kz
Пассажиры утверждают, что вылет самолета авиакомпании Qazaq Air был назначен на 17 июня в 09:45. Его отложили до 16:50.

- Мы утром приехали, как положено, за два часа до регистрации в аэропорт. Рейс неожиданно отложили. Все пассажиры начали возмущаться. Спустя время прибыл представитель авиакомпании, который толком не смог разъяснить ситуацию. Предоставить гостиницу он также не смог. Сказал лишь то, что вышла маленькая ошибка. Все пассажиры разъехались, кто куда, - рассказала Бахтылы Айдарбекова, пассажир рейса.


Как объяснил официальный представитель авиакомпании «Казак Эйр» Арман Аккуанов, задержка рейса связана с заменой борта и поздним прибытием самолета из Алматы.

- По законодательству в случае задержки рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время - пассажирам предоставляется гостиница. Мы обязаны предоставить питание. Все пассажиры, которые находились в терминале и ожидали рейс, были накормлены. Сейчас уже начинается регистрация, - заявил Арман Аккуанов.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика