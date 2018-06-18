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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:22

Просмотров: 899

Гвардейцы из Жанаозена задержали пьяного мужчину с пистолетом

Задержанный нарушал общественный порядок и ругался нецензурной бранью. Об этом сообщает пресс-служба регионального командования «Батыс» Нацгвардии РК.

Фото пресс-службы регионального командования «Батыс» Нацгвардии РК
Инцидент, по информации пресс-службы, произошел вечером 14 июня в 1 микрорайоне Жанаозена. Начальник войскового наряда, рядовой Елдос Маматаев, патрульные рядовые Ернай Бастан и Нуржан Кенесбаев заметили мужчину с признаками алкогольного опьянения.

- Он был сильно пьян, громко ругался матом и цеплялся к прохожим. Увидев людей в форме, 22-летний мужчина пустился в бегство. Однако служащие войсковой части 5548 задержали беглеца, - сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс» Нацгвардии РК.

Мужчина бросил на дорогу сверток, в котором при осмотре в присутствии понятых обнаружен пневматический пистолет «МР–461 стражник». Оружие изъято.

- За проявленную бдительность и умелые действия при несении службы наряд поощрили, - рассказали в пресс-службе регионального командования «Батыс» Нацгвардии РК.

Задержанного доставили в управление внутренних дел Жанаозена для дальнейшего разбирательства.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:49
Mas jigitti qýyp jetkenderine raqmet. Bul, shendilerdiń dene shynyqtyrý isimen aınalysatynyn kórsetedi.
 
 

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