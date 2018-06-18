Гвардейцы из Жанаозена задержали пьяного мужчину с пистолетом

Фото пресс-службы регионального командования «Батыс» Нацгвардии РК

Инцидент, по информации пресс-службы, произошел вечером 14 июня в 1 микрорайоне Жанаозена. Начальник войскового наряда, рядовой Елдос Маматаев, патрульные рядовые Ернай Бастан и Нуржан Кенесбаев заметили мужчину с признаками алкогольного опьянения.



- Он был сильно пьян, громко ругался матом и цеплялся к прохожим. Увидев людей в форме, 22-летний мужчина пустился в бегство. Однако служащие войсковой части 5548 задержали беглеца, - сообщили в пресс-службе регионального командования «Батыс» Нацгвардии РК.



Мужчина бросил на дорогу сверток, в котором при осмотре в присутствии понятых обнаружен пневматический пистолет «МР–461 стражник». Оружие изъято.



- За проявленную бдительность и умелые действия при несении службы наряд поощрили, - рассказали в пресс-службе регионального командования «Батыс» Нацгвардии РК.



Задержанного доставили в управление внутренних дел Жанаозена для дальнейшего разбирательства.