Уровень бедности определили в Мангистауской области

Фото из архива Lada.kz
Доля населения, проживающих за чертой бедности, составила по итогам первого квартала 2018 года 5,2 процента (примерно более 34 тысяч человек).
Наибольший уровень бедности зарегистрирован в Южно-Казахстанской области — 7,6 процента.
Мангистауская область занимает вторую строчку.
На третьем месте Кызылординская и Северо-Казахстанская области — 5,1 процента.
Наименьший уровень бедности зарегистрирован в Астане. За чертой бедности проживают 0,7 процента населения столицы.
Доходы ниже прожиточного минимума по итогам I квартала имели 4,1 процента жителей Казахстана.
Напомним, в апреле 2018 года прожиточный минимум в Мангистауской области оценили в 31 931 тенге.
Для справки:
Наибольший уровень бедности зарегистрирован в Южно-Казахстанской области — 7,6 процента.
Мангистауская область занимает вторую строчку.
На третьем месте Кызылординская и Северо-Казахстанская области — 5,1 процента.
Наименьший уровень бедности зарегистрирован в Астане. За чертой бедности проживают 0,7 процента населения столицы.
Доходы ниже прожиточного минимума по итогам I квартала имели 4,1 процента жителей Казахстана.
Напомним, в апреле 2018 года прожиточный минимум в Мангистауской области оценили в 31 931 тенге.
Для справки: