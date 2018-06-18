Уровень бедности определили в Мангистауской области

В I квартале 2018 года уровень безработицы в Мангистауской области составил 4,8 процента.

Среднемесячная заработная плата — 282 009 тенге.



Доля населения, проживающих за чертой бедности, составила по итогам первого квартала 2018 года 5,2 процента (примерно более 34 тысяч человек).Наибольший уровень бедности зарегистрирован в Южно-Казахстанской области — 7,6 процента.Мангистауская область занимает вторую строчку.На третьем месте Кызылординская и Северо-Казахстанская области — 5,1 процента.Наименьший уровень бедности зарегистрирован в Астане. За чертой бедности проживают 0,7 процента населения столицы.Доходы ниже прожиточного минимума по итогам I квартала имели 4,1 процента жителей Казахстана.Напомним, в апреле 2018 года прожиточный минимум в Мангистауской области оценили в 31 931 тенге.