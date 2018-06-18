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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:55

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Уровень бедности определили в Мангистауской области

Доля жителей региона с доходом ниже величины прожиточного минимума выросла за год на 2,2 процента. Об этом сообщает комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Фото из архива Lada.kz
Доля населения, проживающих за чертой бедности, составила по итогам первого квартала 2018 года 5,2 процента (примерно более 34 тысяч человек).

Наибольший уровень бедности зарегистрирован в Южно-Казахстанской области — 7,6 процента.
Мангистауская область занимает вторую строчку.

На третьем месте Кызылординская и Северо-Казахстанская области — 5,1 процента.

Наименьший уровень бедности зарегистрирован в Астане. За чертой бедности проживают 0,7 процента населения столицы.

Уровень бедности определили в Мангистауской области


Доходы ниже прожиточного минимума по итогам I квартала имели 4,1 процента жителей Казахстана.

Напомним, в апреле 2018 года прожиточный минимум в Мангистауской области оценили в 31 931 тенге.

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Комментарии ( 1 )

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botden (Посетители) Сегодня, 18:02
Вдумайесь в эти цифры, а ведь наверное это только официальные данные((((
 
 

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