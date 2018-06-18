Ясную погоду обещают синоптики в Актау

Фото Рашида Исмагилова
Во вторник, 19 июня, по данным rp5.kz, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +26°С. Ветер 6-9 м/с.
В среду, 20 июня, воздух прогреется до +28°С днем, ночью до +26°С. Днём возможны небольшие осадки. Ветер 3-5 м/с.
В четверг, 21 июня, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +24°С. Ветер 3-6 м/с.
По данным gismeteo.kz, во вторник, 19 июня, температура воздуха в Актау составит +28°С днём, ночью +26°С. Ветер 12-14 м/с.
В среду, 20 июня, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Днём воздух прогреется до +29°С, ночью до +24°С. Ветер 8-12 м/с.
В четверг, 21 июня, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +27°С днем, ночью до +25°С. Ветер 7-12 м/с.
В среду, 20 июня, воздух прогреется до +28°С днем, ночью до +26°С. Днём возможны небольшие осадки. Ветер 3-5 м/с.
В четверг, 21 июня, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +27°С, ночью +24°С. Ветер 3-6 м/с.
По данным gismeteo.kz, во вторник, 19 июня, температура воздуха в Актау составит +28°С днём, ночью +26°С. Ветер 12-14 м/с.
В среду, 20 июня, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Днём воздух прогреется до +29°С, ночью до +24°С. Ветер 8-12 м/с.
В четверг, 21 июня, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +27°С днем, ночью до +25°С. Ветер 7-12 м/с.
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