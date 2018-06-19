«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Июня
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 338.78 KZT
  • €1 = 392.82 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:54

Просмотров: 301

Трое сержантов из Мангистау названы лучшими в региональном командовании «Запад»

Отличные результаты показали Самат Абайұлы, Жұмағали Мұздақ и Алмасхан Мамбетов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального командования «Запад».

Сержантские состязания. Фото регионального командования «Запад»
Сержант третьего класса Самат Абайұлы из войсковой части 75488 (Актау) назван «Лучшим сержантом роты». Представитель части 99116 (Бейнеу) Жұмағали Мұздақ стал «Лучшим сержантом взвода». Лучшим командиром отделения стал младший сержант Алмасхан Мамбетов из той же войсковой части.

«Лучшим сержантом батальона» стал сержант третьего класса Артур Казыбаев из войсковой части 30238 (Актобе).

Сержанты соревновались за первенство в четырех номинациях: «Лучший сержант батальона», «Лучший сержант роты», «Лучший сержант взвода» и «Лучший командир отделения». Конкурс проходил в селе Бейнеу Мангистауской области.

Соревнования сержантов прошли с 11 по 17 июня в Бейнеу.

Участникам конкурса предстояло показать себя в рукопашном бое, вождении боевых машин, огневой подготовке, военно-медицинской подготовке и топографии.

- Военнослужащие продемонстрировали отличные результаты и еще раз доказали важность и значимость сержантского корпуса в системе боевой подготовки, - отметил Багдат Улукпанов, сержант войсковой части 99116.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Трое Мангистауских военнослужащих регионального командования «Запад» названы лучшими сержантами


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика