Трое сержантов из Мангистау названы лучшими в региональном командовании «Запад»

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Сержант третьего класса Самат Абайұлы из войсковой части 75488 (Актау) назван «Лучшим сержантом роты». Представитель части 99116 (Бейнеу) Жұмағали Мұздақ стал «Лучшим сержантом взвода». Лучшим командиром отделения стал младший сержант Алмасхан Мамбетов из той же войсковой части.«Лучшим сержантом батальона» стал сержант третьего класса Артур Казыбаев из войсковой части 30238 (Актобе).Сержанты соревновались за первенство в четырех номинациях: «Лучший сержант батальона», «Лучший сержант роты», «Лучший сержант взвода» и «Лучший командир отделения». Конкурс проходил в селе Бейнеу Мангистауской области.Соревнования сержантов прошли с 11 по 17 июня в Бейнеу.Участникам конкурса предстояло показать себя в рукопашном бое, вождении боевых машин, огневой подготовке, военно-медицинской подготовке и топографии.- Военнослужащие продемонстрировали отличные результаты и еще раз доказали важность и значимость сержантского корпуса в системе боевой подготовки, - отметил Багдат Улукпанов, сержант войсковой части 99116.