Самсон Аракелян предложил чиновникам вместе получить инсулин в Актау и обучить медсестер

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Дочь Самсона Аракеляна страдает инсулинозависимым сахарным диабетом. Ежемесячно ребенку полагаются бесплатные препараты. По словам мужчины, участковый педиатр направляет пациента к медсестре, которая заносит данные в систему и распечатывает рецепт, по которому выдают лекарство.



- В очередной раз я пошел в поликлинику за препаратом Новорапид, который обычно выдается в аптеке бесплатно по рецепту. Вчера провел там два с половиной часа, хотя при нормально работающей системе процесс занимает, максимум, 30 минут. Рецепт выписывали дважды и в итоге так и не выдали лекарство, сославшись на ошибку, - говорит Самсон Аракелян.



Он утверждает, что в поликлинике не смогли распечатать рецепт и выписывали документ вручную. В итоге рецепт не приняли в аптеке и не выдали лекарство.



- Часть препаратов: иглы, тест-полоски, инсулин, который колют на ночь, я получил. Не смог получить препарат Новорапид. Мне сказали: «Не прописан договор, вернитесь обратно». Я переделал рецепт, мне снова отказали. Я снова поднялся к врачу. И когда мне никто не помог, и сказали: «Я не знаю, я и так на Вас потратила два с половиной часа...», я понял, что в системе что-то не так. Не понимают люди, чья это работа, чтобы я с рецептом пошел и забрал инсулин. Возникают технические ошибки, связанные с работой медсестер, - говорит Самсон Аракелян.



Мужчина предлагает представителям управления здравоохранения пройти путь от получения рецепта до выдачи лекарств вместе с ним.



- Мне кажется, что медсестер не обучают работе с электронной системой, в которой формируют рецепты. Это приводит к тому, что вместо 15 минут проходит час, два, а люди так и остаются без инсулина. Это жизненно важное лекарство. И если сегодня ты не получил лекарство, а завтра оно у тебя закончилось, начинается паника. Если нужно, я готов посодействовать в обучении медсестер. Давайте обучим персонал и не будем тратить полдня на выписку рецепта, - говорит Самсон Аракелян.



Самсону Аракеляну так и не удалось получить лекарство в аптеке. Ему посоветовали начать процедуру заново — с кабинета педиатра.



- Проводить в больнице два с половиной часа с ребенком, у которого скачет сахар, и ходить по кабинетам не потому, что такая система, а потому что не могут правильно разобраться и внести данные в систему - это неправильно, - говорит Самсон Аракелян.



Перебои с обеспечением лекарства, как рассказал мужчина, периодически возникают с начала года.



- Я просчитывал, мне было интересно, как дорого быть диабетиком. Вышло около 100 тысяч в месяц. Нам выдают пять ампул лекарства по 100 единиц, - говорит Самсон Аракелян.



Корреспондент Lada.kz прозвонил несколько городских аптек в поисках лекарства Новорапид. Препарата в наличии не оказалось.