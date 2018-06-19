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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:17

Просмотров: 1900

Самсон Аракелян предложил чиновникам вместе получить инсулин в Актау и обучить медсестер

Управляющий баскетбольным клубом «Каспий» рассказал о проблемах, с которыми столкнулся при получении препарата в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Фото Рашида Исмагилова
Дочь Самсона Аракеляна страдает инсулинозависимым сахарным диабетом. Ежемесячно ребенку полагаются бесплатные препараты. По словам мужчины, участковый педиатр направляет пациента к медсестре, которая заносит данные в систему и распечатывает рецепт, по которому выдают лекарство.

- В очередной раз я пошел в поликлинику за препаратом Новорапид, который обычно выдается в аптеке бесплатно по рецепту. Вчера провел там два с половиной часа, хотя при нормально работающей системе процесс занимает, максимум, 30 минут. Рецепт выписывали дважды и в итоге так и не выдали лекарство, сославшись на ошибку, - говорит Самсон Аракелян.

Он утверждает, что в поликлинике не смогли распечатать рецепт и выписывали документ вручную. В итоге рецепт не приняли в аптеке и не выдали лекарство.

- Часть препаратов: иглы, тест-полоски, инсулин, который колют на ночь, я получил. Не смог получить препарат Новорапид. Мне сказали: «Не прописан договор, вернитесь обратно». Я переделал рецепт, мне снова отказали. Я снова поднялся к врачу. И когда мне никто не помог, и сказали: «Я не знаю, я и так на Вас потратила два с половиной часа...», я понял, что в системе что-то не так. Не понимают люди, чья это работа, чтобы я с рецептом пошел и забрал инсулин. Возникают технические ошибки, связанные с работой медсестер, - говорит Самсон Аракелян.

Мужчина предлагает представителям управления здравоохранения пройти путь от получения рецепта до выдачи лекарств вместе с ним.

- Мне кажется, что медсестер не обучают работе с электронной системой, в которой формируют рецепты. Это приводит к тому, что вместо 15 минут проходит час, два, а люди так и остаются без инсулина. Это жизненно важное лекарство. И если сегодня ты не получил лекарство, а завтра оно у тебя закончилось, начинается паника. Если нужно, я готов посодействовать в обучении медсестер. Давайте обучим персонал и не будем тратить полдня на выписку рецепта, - говорит Самсон Аракелян.

Самсону Аракеляну так и не удалось получить лекарство в аптеке. Ему посоветовали начать процедуру заново — с кабинета педиатра.

- Проводить в больнице два с половиной часа с ребенком, у которого скачет сахар, и ходить по кабинетам не потому, что такая система, а потому что не могут правильно разобраться и внести данные в систему - это неправильно, - говорит Самсон Аракелян.

Перебои с обеспечением лекарства, как рассказал мужчина, периодически возникают с начала года.

- Я просчитывал, мне было интересно, как дорого быть диабетиком. Вышло около 100 тысяч в месяц. Нам выдают пять ампул лекарства по 100 единиц, - говорит Самсон Аракелян.

Корреспондент Lada.kz прозвонил несколько городских аптек в поисках лекарства Новорапид. Препарата в наличии не оказалось.


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Комментарии ( 8 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Akosha
  • НЕТ
 Светик (Посетители) Сегодня, 16:19
Я тоже поддерживаю Самсона,это препарат жизненоважный для диабетиков. А еще хотят убрать диабет из значимых заболеваний. Как так???? Разве это можно????

 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Tindaliya
 manwyk (Посетители) Сегодня, 16:10
Может это чтобы плюнул и сам купил,на свои деньги?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ddd888
  • Азмари
  • Lisi4ka
 Akosha (Посетители) Сегодня, 15:45
для Quwanysh+Atshybaiuly-
г-н Атшыбайулы,
давно хочу к Вам обратиться.. а почему нельзя написать свой коммент на кириллице...
өзіміздің бұрыннан мектепте, мұгалім үйреткен. сол баяға үйренген кириллицамен, тым жақсы етіп, қазақша жаза салуға болмайды ма? әлде ЖОҒАРЫдағылардың іші пысып отырғанда АЙ ЛАТЫНҒА КӨШЕМІЗ деген соң... болды Сіз көшіп үлгердіңіз бе?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • zhanino
  • Orion
  • ddd888
  • НЕТ
 askar1905 (Посетители) Сегодня, 15:32
Государство и система Гнилая.
Всем на всё плевать.
Только шкурные интересы.

 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Akosha
  • Orion
  • ddd888
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 15:25
Молодец парень...будет драйвер...пинок в зад...кто этим должен заниматься по своим должностным обязанностям...а вдруг... stena
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
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  • zhanino
  • Orion
  • ddd888
  • Азмари
  • Tindaliya
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:24
Я не постоянно живу в Актау и мне вообще невозможно получить инсулин. Мне его просто не дают, находят сто пятьдесят причин чтобы не дать. Я его в аптеке 5-9 покупаю, по 5000 за шприц. Видимо врачи списывают на таких как я и кидают в продажу, чтобы наварится за счёт государства. Навар делят с аптекарями.
Поэтому я ненавижу всю эту породию на медицину! Гарантии от гаранта - пустой звук!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +10
  • Чупакабра
  • Сергей Владимиров
  • Kirilka
  • русалка
  • Akosha
  • dundya
  • Orion
  • Азмари
  • Tindaliya
  • НЕТ
 Grazhdanka (Посетители) Сегодня, 14:48
Хорошо, что г-н Аракелян имеет выход на наше СМИ и хотя бы так может выразить свое мнение касательно госслужб и муниципальных услуг. И ведь он не с наездом, а с предложением. Надеюсь, что наши КТО НАДО услышат и пойдут на встречу.
 
-6
  • Чупакабра
  • Имярек
  • Kirilka
  • Akosha
  • Orion
  • Lisi4ka
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:34
BigSom, siz sekildi qoģamģa tanymal adam osy isti qolģa almasa, jaģdaıdyń ózgeretin túgi joq.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Dushman
  • Иван
  • 37090
  • Сергей Владимиров
  • zhanino
  • Akosha
  • Lisi4ka
 Чупакабра (Посетители) Сегодня, 14:31
Да да , компьютерный клуб нужно организовать "Doma doma BESTOLOСHI"
 
 

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