Жителям Мангистауской области предлагают задать вопрос министру юстиции Казахстана

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Отчетная встреча министра юстиции с населением пройдет в пятницу, 22 июня, в 09:00.



- В здании акимата Мангистауской области будет обеспечена видеоконференцсвязь с возможностью задать вопрос в онлайн-режиме, - сообщили в пресс-службе департамента юстиции.



Для предварительной записи и получения дополнительной информации обращаться по телефонам: 30-20-04 и 30-20-11.