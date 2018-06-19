Жителям Мангистауской области предлагают задать вопрос министру юстиции Казахстана

Фото adilet.gov.kz
Отчетная встреча министра юстиции с населением пройдет в пятницу, 22 июня, в 09:00.
- В здании акимата Мангистауской области будет обеспечена видеоконференцсвязь с возможностью задать вопрос в онлайн-режиме, - сообщили в пресс-службе департамента юстиции.
Для предварительной записи и получения дополнительной информации обращаться по телефонам: 30-20-04 и 30-20-11.
- В здании акимата Мангистауской области будет обеспечена видеоконференцсвязь с возможностью задать вопрос в онлайн-режиме, - сообщили в пресс-службе департамента юстиции.
Для предварительной записи и получения дополнительной информации обращаться по телефонам: 30-20-04 и 30-20-11.
Оставьте свой комментарий первым.