В Актау пройдет кастинг на участие в городском конкурсе красоты «Мисс Актау-2018»

Иллюстративное фото

Кастинг на участие в конкурсе «Мисс Актау-2018», по сообщению организаторов, пройдет 22 июня 2018 года в 18:00.



- Возраст участниц от 16 до 24 лет. Требуемые параметры к участницам: рост не ниже 170 сантиметров, приятной наружности и правильных пропорций. Набор и подготовку участниц к конкурсу красоты проводит «Школа моделей Татьяны Коробейниковой» - лицензионный представитель Национального конкурса красоты «Мисс Казахстан», - сообщили организаторы.



Кастинг пройдет по адресу: фитнес-центр «ХL» (здание ЗАГСа, 14 мкр.).



Фото организаторов