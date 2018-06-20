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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:00

Просмотров: 329

В Актау пройдет кастинг на участие в городском конкурсе красоты «Мисс Актау-2018»

В кастинге могут принять участие девушки в возрасте от 16 до 24 лет. Об этом сообщили в школе моделей Татьяны Коробейниковой.

Иллюстративное фото
Кастинг на участие в конкурсе «Мисс Актау-2018», по сообщению организаторов, пройдет 22 июня 2018 года в 18:00.

- Возраст участниц от 16 до 24 лет. Требуемые параметры к участницам: рост не ниже 170 сантиметров, приятной наружности и правильных пропорций. Набор и подготовку участниц к конкурсу красоты проводит «Школа моделей Татьяны Коробейниковой» - лицензионный представитель Национального конкурса красоты «Мисс Казахстан», - сообщили организаторы.

Кастинг пройдет по адресу: фитнес-центр «ХL» (здание ЗАГСа, 14 мкр.).

Фото организаторов


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Комментарии ( 1 )

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Гайни (Посетители) Сегодня, 14:27
оно и видно, что прятной наружности у нас Миссы.....
 
 

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