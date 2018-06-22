Директор ТОО «Caspiy Operating»: Жители Актау задолжали 175 миллионов тенге за вывоз мусора

Фото из архива Lada.kz

Жители Актау, по словам Галымжана Ахметова, не всегда сообщают достоверные данные о числе лиц, проживающих в квартире.



- Мы пытались принять меры - уточняли данные при поквартирном обходе. Но люди просто не открывают двери. Мы ведём переговоры с департаментом юстиции, чтобы получать точные данные о числе проживающих в квартире людей. Самые добросовестные плательщики – пенсионеры, - сказал Галымжан Ахметов.



Директор компании объяснил, почему на скопление мусора чаще жалуются жители галерейных домов. Проблема, по его словам, заключается в несогласованности работы с обслуживающими компаниями.



- Наши машины ежедневно вывозят мусор в каждом микрорайоне. Мусорные шахты в галерейных домах по графику очищают сотрудники ПКСК. Наши графики не совпадают. Поэтому случается, что у домов копится мусор. Мы пытаемся урегулировать этот вопрос, но должен сказать, что мы не можем приказать ПКСК подстроиться под нас, - отметил директор ТОО «Caspiy Operating».



На балансе предприятия, как сообщил Галымжан Ахметов, состоит 32 единицы техники.



- Ежедневно вывозится 670 кубометров мусора, - сказал директор ТОО «Caspiy Operating».



Обратиться в компанию жители Актау могут по телефону: 52-34-34 или отправить письмо на: caspiyoperating@yandex.kz. Адрес офиса: Актау, 5 микрорайон, 38 дом, 3 квартира.