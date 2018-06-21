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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 13:59

Просмотров: 809

В Актау стартовало ЕНТ: Как узнать результаты?

В первом потоке экзамен сдает 1501 выпусник из Жанаозена, Мунайлинского, Мангистауского и Бейнеуского районов. Об этом сообщили в управлении образования Мангистауской области.

Начало ЕНТ - 2018
Сдача ЕНТ в Мангистауской области продлится до 27 июня.

- В первом потоке ЕНТ сдает 1501 выпускник. Желаем учащимся удачи, - сообщили в управлении образования области.

Узнать результаты тестирования можно на сайте национального центра и в Telegram -(@edugovkz_bot или @edu.mail.kz).

В этом году в честь 15-летия ЕНТ в национальном центре тестирования пообещали подарить Iphone первому, кто наберет максимальные 140 баллов.

По итогам первого дня сдачи ЕНТ, которое стартовало в Казахстане 20 июня, этот результат пока никто не показал. Самый высокий балл в первый день тестирования составил 137. Не преодолели порог тестирования в 50 баллов более двух тысяч выпускников.

Средний балл по всему Казахстану составил 80,9. Это пока на 4% больше, чем на ЕНТ-2017.

В этом году ведутся трансляции из аудиторий. Их можно посмотреть онлайн.

ЕНТ в Мангистауской области проходит в четырех пунктах: Yessenov University; Куйкенской школе в Бейнеуском районе; средней школе №9 Жанаозена; средней школе имени Б.Жумалиева в Мангистауском районе.



Фото управления образования Мангистауской области


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В Актау стартовало Единое национальное тестирование


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