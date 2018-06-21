Жители Актау могут внести предложения по благоустройству набережной в 15 микрорайоне

Фото из архива Lada.kz

Заявки принимаются по электронной почте: info@caspiy.kz; a.pirimkulov@caspiy.kz.



- Предложения принимаются с учетом планировки и зонирования набережной: зона активного отдыха; тихого отдыха; зона детских игровых площадок; телекоммуникационная зона; зона общественного питания; театральная и концертная зоны с теневой защитой; арт-зона. Изучаются предложения с вариантами осуществления предпринимательской деятельности на предлагаемых участках. Давайте вместе создадим наше общее достояние!, – сообщили в АО НК «СПК «Каспий».



Справки по телефону: 53-53-24, 53-53-27.