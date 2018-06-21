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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 706

Жители Актау могут внести предложения по благоустройству набережной в 15 микрорайоне

Представить проект можно до 25 июня. Об этом сообщили в социально-предпринимательской корпорации «Каспий».

Фото из архива Lada.kz
Заявки принимаются по электронной почте: info@caspiy.kz; a.pirimkulov@caspiy.kz.

- Предложения принимаются с учетом планировки и зонирования набережной: зона активного отдыха; тихого отдыха; зона детских игровых площадок; телекоммуникационная зона; зона общественного питания; театральная и концертная зоны с теневой защитой; арт-зона. Изучаются предложения с вариантами осуществления предпринимательской деятельности на предлагаемых участках. Давайте вместе создадим наше общее достояние!, – сообщили в АО НК «СПК «Каспий».

Справки по телефону: 53-53-24, 53-53-27.


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Комментарии ( 11 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 16:33
Мой комент удалили?
 
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Lady_M (Посетители) Сегодня, 16:19
а зарплату за это акимат получит? или нам начнут выдавать?
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:10
Самое главное уберите оттуда БАЗАР!!!!! достали уже!!! и освещением займитесь! хотя кому я говорю
 
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vnshds (Посетители) Сегодня, 15:41
Туалеты нужны чистые вдоль моря, фонтанчики питьевой воды и для омывания ног, после моря, а так же Места где можно переодеть мокрое бельё после купания. Навесы для тени тоже не помешало бы.

Короче как было при СССР и есть сейчас Во Флориде и Майами.
 
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Kayaba (Посетители) Сегодня, 15:28
а по мне, так вообще оставили бы природную красоту. Как здорово было. Вечером выйти и подышать морским воздухом. А теперь, все застроят, шум, гам будет... Надо переезжать с 15 мкр...
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:23
тени можно как раньше решеткой, учитывая ход солнца,чтобы в полдень и вечером тень была.Утром не обязательно.Утром гуляют только редкие индивиды.И ветер не будет разрушать такие крыши.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:23
тени можно как раньше решеткой, учитывая ход солнца,чтобы в полдень и вечером тень была.Утром не обязательно.Утром гуляют только редкие индивиды.И ветер не будет разрушать такие крыши.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:23
тени можно как раньше решеткой, учитывая ход солнца,чтобы в полдень и вечером тень была.Утром не обязательно.Утром гуляют только редкие индивиды.И ветер не будет разрушать такие крыши.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 15:20
Тени мало по городу. Солнце у нас летом ядовито-жгучее. Тень нужна обязательно.
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 15:15
Фонтаны!
Пусть на набережной хотя бы построят красивые фонтаны!!!
Даже если в них будет морская вода, все равно пусть будут фонтаны!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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