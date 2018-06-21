Повышение температуры воздуха до +33°С обещают синоптики в Актау

Фото Бейбута Аргынбаева
В пятницу, 22 июня, по данным rp5.kz, в Актау будет ясно. Днём воздух прогреется до +28°С, ночью до +25°С. Ветер 2-5 м/с.
В субботу, 23 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +29°С, ночью +26°С. Ветер 1-5 м/с.
В воскресенье, 24 июня, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Воздух прогреется до +30°С днем и до +28°С ночью. Ветер 4-6 м/с.
По данным gismeteo.kz, 22 июня в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +29°С днём, ночью +27°С. Ветер 8-10 м/с.
В субботу, 23 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днём составит +30°С, ночью +29°С. Ветер 7-11 м/с.
В воскресенье, 24 июня, воздух прогреется до +33°С. Ветер 7-10 м/с.
Жителей Мангистауской области посредством sms предупреждают о повышении температуры воздуха до +39°С 22 и 23 июня.
Видео можно скачать здесь.
Видео Бейбута Аргынбаева @aktau_air.
В субботу, 23 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +29°С, ночью +26°С. Ветер 1-5 м/с.
В воскресенье, 24 июня, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Воздух прогреется до +30°С днем и до +28°С ночью. Ветер 4-6 м/с.
По данным gismeteo.kz, 22 июня в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +29°С днём, ночью +27°С. Ветер 8-10 м/с.
В субботу, 23 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днём составит +30°С, ночью +29°С. Ветер 7-11 м/с.
В воскресенье, 24 июня, воздух прогреется до +33°С. Ветер 7-10 м/с.
Жителей Мангистауской области посредством sms предупреждают о повышении температуры воздуха до +39°С 22 и 23 июня.
Видео можно скачать здесь.
Видео Бейбута Аргынбаева @aktau_air.