«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 21 Июня
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 341.18 KZT
  • €1 = 392.97 KZT
  • 1 RUB = 5.34 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:29

Просмотров: 428

Повышение температуры воздуха до +33°С обещают синоптики в Актау

Днём 22 июня воздух прогреется до +28°С. В выходные синоптики прогнозируют повышение температуры до +33°С

Фото Бейбута Аргынбаева
В пятницу, 22 июня, по данным rp5.kz, в Актау будет ясно. Днём воздух прогреется до +28°С, ночью до +25°С. Ветер 2-5 м/с.

В субботу, 23 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +29°С, ночью +26°С. Ветер 1-5 м/с.

В воскресенье, 24 июня, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Воздух прогреется до +30°С днем и до +28°С ночью. Ветер 4-6 м/с.

Повышение температуры воздуха до +33°С обещают синоптики в Актау


По данным gismeteo.kz, 22 июня в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +29°С днём, ночью +27°С. Ветер 8-10 м/с.

В субботу, 23 июня, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днём составит +30°С, ночью +29°С. Ветер 7-11 м/с.

В воскресенье, 24 июня, воздух прогреется до +33°С. Ветер 7-10 м/с.

Повышение температуры воздуха до +33°С обещают синоптики в Актау


Жителей Мангистауской области посредством sms предупреждают о повышении температуры воздуха до +39°С 22 и 23 июня.

Повышение температуры воздуха до +33°С обещают синоптики в Актау




Видео можно скачать здесь.

Видео Бейбута Аргынбаева @aktau_air.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Satuk (Посетители) Сегодня, 18:48
На берегу прохладно,в машине кондиционер,дома тоже и не один. Пусть будет тепло и жарко ненавижу зиму я в ней родился в самом её сердце.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика