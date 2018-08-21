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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 05:38

Просмотров: 2347

Жители Актау отмечают Курбан-айт

В 2018 году мусульмане празднуют Курбан-айт 21, 22 и 23 августа. Это один из главных праздников ислама.

Фото с сайта oskemen.info
Праздничные мероприятия начинаются с раннего утра, когда мусульмане направляются в мечеть.

Айт намаз в Актау состоится 21 августа в 07:15 в областной мечети. В 08:30 на территории мечети начнутся праздничные мероприятия, спортивные игры. Здесь же будут установлены юрты, в которых будут накрыты праздничные дастарханы.

Именно после айт намаза можно приступать к церемонии жертвоприношения.

В праздничные дни верующие будут поздравлять друг друга, ходить в гости, посещать больных, помогать нуждающимся, заниматься другими благими делами.

Жители Актау поздравили казахстанцев с праздником.



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Комментарии ( 1 )

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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 08:58
Курбан айт кабыл болсын.
Мира и добра всем нам!
 
 

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