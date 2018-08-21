Жители Актау отмечают Курбан-айт

Праздничные мероприятия начинаются с раннего утра, когда мусульмане направляются в мечеть.Айт намаз в Актау состоится 21 августа в 07:15 в областной мечети. В 08:30 на территории мечети начнутся праздничные мероприятия, спортивные игры. Здесь же будут установлены юрты, в которых будут накрыты праздничные дастарханы.Именно после айт намаза можно приступать к церемонии жертвоприношения.В праздничные дни верующие будут поздравлять друг друга, ходить в гости, посещать больных, помогать нуждающимся, заниматься другими благими делами.Жители Актау поздравили казахстанцев с праздником.