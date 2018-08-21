Ералы Тугжанов поздравил мангистаусцев с праздником Курбан-айт

Сегодня, 21 августа, мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников - Курбан-айт. В 7:15 утра в центральной областной мечети Бекет-Ата прочитан праздничный Айт намаз. Для горожан организованы праздничные мероприятия – спортивные игры, перетягивание каната, казакша курес, поднятие гири.Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов принял участие в мероприятиях, посвященных празднованию Курбан-Айт.- Курбан айт - один из самых значимых мусульманских праздников, утверждающий важные жизненные приоритеты: единство и милосердие, дружбу и взаимопомощь. Курбан-айт укрепляет единство народа, олицетворяет добро и милосердие. Намерения верующего всегда должны быть чистыми, направленными на созидание. Каждый верующий должен способствовать единству народа и укреплению межконфессионального согласия. От имени Главы государства и руководства области поздравляю всех с великим праздником Курбан-айт! Пусть праздник принесет в каждый дом, каждую семью тепло и радость, согласие и благополучие!, - поздравил Ералы Тугжанов.В честь религиозного праздника Ералы Тугжанов вручил ключи от квартиры инвалиду первой группы Еркину Байзакову. Квартира для семьи Еркина Байзакова была выделена в новом доме в 32Б микрорайоне. Дом построен частным застройщиком.