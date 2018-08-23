«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 23 Августа
+28...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 361.66 KZT
  • €1 = 419.13 KZT
  • 1 RUB = 5.34 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 05:38

Просмотров: 92

В Мангистау увеличилось производство куриных яиц в 2,1 раза

В Мангистауской области рост сельскохозяйственного производства обусловлен увеличением производства куриных яиц в 2,1 раза, мяса всех видов - на 8,3% и коровьего молока - на 6,9%. Такие данные озвучил сайт Energyprom.kz.

Иллюстративное фото с сайта altai-news.ru
С начала года валовый выпуск продукции сельского хозяйства в Мангистау составил 6,2 миллиарда тенге. По данным Energyprom.kz, рост сельскохозяйственного производства в Мангистауской области обусловлен увеличением производства куриных яиц в 2,1 раза, мяса всех видов - на 8,3%, коровьего молока - на 6,9%.

В Мангистау увеличилось производство куриных яиц в 2,1 раза


По итогам семи месяцев валовый выпуск продукции сельского хозяйства в Казахстане достиг 1,3 триллиона тенге - на 12,5% больше, чем годом ранее. С учетом инфляции рост в сопоставимых ценах составил 3,5%.

Почти треть (32%) обеспечили два ключевых южных сельскохозяйственных региона - Алматинская и Туркестанская области.

С учетом сезона, 87,2% от валового выпуска АПК обеспечило животноводство - 1,1 триллиона тенге, +13,6% (рост физического объема - 4,1%).

Самые высокие показатели - в Алматинской области (185,5 миллиардов тенге, +3,5% за год в сопоставимых ценах), и ВКО (153,6 миллиардов тенге, реальный годовой рост - на 4%).

В Мангистау увеличилось производство куриных яиц в 2,1 раза


В натуральном выражении в животноводческих отраслях заметно увеличилось количество полученных куриных яиц - на 13,6%, до 3,2 миллиардов штук за январь-июль 2018.

Также выросли показатели забоя скота и птицы в живом весе - на 4,9%, до 946,5 тысяч тонн, получено больше крупных шкур - на 6,7%, до 1,5 миллионов штук, и отмечен рост надоев сырого коровьего молока - на 3,2%, до 3,4 миллиона тонн.

В Мангистау увеличилось производство куриных яиц в 2,1 раза


Ощутимо увеличилось количество сельскохозяйственных животных и птицы. Так, на 6,6% выросло за год число лошадей - до 2,7 миллионов голов к 1 августа текущего года, а численность крупного рогатого скота составила 7,8 миллиона голов - плюс 6,4% за год. На 6,2% увеличилось поголовье верблюдов - до 211 тысяч.

В Мангистау увеличилось производство куриных яиц в 2,1 раза


Поголовье домашней птицы в стране выросло на 7%, до 44,8 миллиона.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 06:59
С каждым годом, яйца мельчают и мельчают. Не удивлюсь, если через лет 10, они будут как конфеты бигбон.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика