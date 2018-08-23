В Мангистау увеличилось производство куриных яиц в 2,1 раза

Иллюстративное фото с сайта altai-news.ru
С начала года валовый выпуск продукции сельского хозяйства в Мангистау составил 6,2 миллиарда тенге. По данным Energyprom.kz, рост сельскохозяйственного производства в Мангистауской области обусловлен увеличением производства куриных яиц в 2,1 раза, мяса всех видов - на 8,3%, коровьего молока - на 6,9%.
По итогам семи месяцев валовый выпуск продукции сельского хозяйства в Казахстане достиг 1,3 триллиона тенге - на 12,5% больше, чем годом ранее. С учетом инфляции рост в сопоставимых ценах составил 3,5%.
Почти треть (32%) обеспечили два ключевых южных сельскохозяйственных региона - Алматинская и Туркестанская области.
С учетом сезона, 87,2% от валового выпуска АПК обеспечило животноводство - 1,1 триллиона тенге, +13,6% (рост физического объема - 4,1%).
Самые высокие показатели - в Алматинской области (185,5 миллиардов тенге, +3,5% за год в сопоставимых ценах), и ВКО (153,6 миллиардов тенге, реальный годовой рост - на 4%).
В натуральном выражении в животноводческих отраслях заметно увеличилось количество полученных куриных яиц - на 13,6%, до 3,2 миллиардов штук за январь-июль 2018.
Также выросли показатели забоя скота и птицы в живом весе - на 4,9%, до 946,5 тысяч тонн, получено больше крупных шкур - на 6,7%, до 1,5 миллионов штук, и отмечен рост надоев сырого коровьего молока - на 3,2%, до 3,4 миллиона тонн.
Ощутимо увеличилось количество сельскохозяйственных животных и птицы. Так, на 6,6% выросло за год число лошадей - до 2,7 миллионов голов к 1 августа текущего года, а численность крупного рогатого скота составила 7,8 миллиона голов - плюс 6,4% за год. На 6,2% увеличилось поголовье верблюдов - до 211 тысяч.
Поголовье домашней птицы в стране выросло на 7%, до 44,8 миллиона.
По итогам семи месяцев валовый выпуск продукции сельского хозяйства в Казахстане достиг 1,3 триллиона тенге - на 12,5% больше, чем годом ранее. С учетом инфляции рост в сопоставимых ценах составил 3,5%.
Почти треть (32%) обеспечили два ключевых южных сельскохозяйственных региона - Алматинская и Туркестанская области.
С учетом сезона, 87,2% от валового выпуска АПК обеспечило животноводство - 1,1 триллиона тенге, +13,6% (рост физического объема - 4,1%).
Самые высокие показатели - в Алматинской области (185,5 миллиардов тенге, +3,5% за год в сопоставимых ценах), и ВКО (153,6 миллиардов тенге, реальный годовой рост - на 4%).
В натуральном выражении в животноводческих отраслях заметно увеличилось количество полученных куриных яиц - на 13,6%, до 3,2 миллиардов штук за январь-июль 2018.
Также выросли показатели забоя скота и птицы в живом весе - на 4,9%, до 946,5 тысяч тонн, получено больше крупных шкур - на 6,7%, до 1,5 миллионов штук, и отмечен рост надоев сырого коровьего молока - на 3,2%, до 3,4 миллиона тонн.
Ощутимо увеличилось количество сельскохозяйственных животных и птицы. Так, на 6,6% выросло за год число лошадей - до 2,7 миллионов голов к 1 августа текущего года, а численность крупного рогатого скота составила 7,8 миллиона голов - плюс 6,4% за год. На 6,2% увеличилось поголовье верблюдов - до 211 тысяч.
Поголовье домашней птицы в стране выросло на 7%, до 44,8 миллиона.