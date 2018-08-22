Актау засыхает: Цветы на клумбе в 15 микрорайоне погибли

Фото «Лады»

Сегодня житель Актау прислал видео, на котором видно, как зеленые насаждения, высаженные у дороги в 15 микрорайоне около 37 дома, высохли и имеют неестественный цвет.



В ТОО «Жасулан-Флора» сказали, что растения могут засохнуть, но в обязанности их организации входит замена засохших цветов на новые.



- Это то место, где шли строительные работы. После них мы сажали новые цветы, но, видимо, они погибли от жары, - прокомментировали в ТОО «Жасулан-Флора».









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