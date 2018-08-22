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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 19:13

Просмотров: 1320

Актау засыхает: Цветы на клумбе в 15 микрорайоне погибли

Житель Актау прислал в редакцию видеоролик, на котором видно, что цветы, посаженные вдоль дороги в 15 микрорайоне возле 37 дома, высохли. Поливом этого участка занимается ТОО «Жасулан-Флора».

Фото «Лады»
Сегодня житель Актау прислал видео, на котором видно, как зеленые насаждения, высаженные у дороги в 15 микрорайоне около 37 дома, высохли и имеют неестественный цвет.

В ТОО «Жасулан-Флора» сказали, что растения могут засохнуть, но в обязанности их организации входит замена засохших цветов на новые.

- Это то место, где шли строительные работы. После них мы сажали новые цветы, но, видимо, они погибли от жары, - прокомментировали в ТОО «Жасулан-Флора».




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Комментарии ( 5 )

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 Прокопенко (Посетители) Вчера, 21:26
Акима надо молодого, активного, местного да и вообще маслихат обновить, а то с задних сидений тонированных машин плохо видно что на улице тварится
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 21:05
Комнатное растения зеленое. На улице же нет зеленых.
 
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 Жанар (Посетители) Вчера, 20:18
Цитата: fox001
. Все делалось только для саммита а не для гаражан.

Очень верная мысль.. bravo
.Перед саммитом даже дороги вымыли шампунем и поливали деревья.. bravo .
А!, деньги уже поделили..ШОУ!,по разделу Каспия прошло... poka ..Осень!... засыхаем ВСЕ!, вместе.. prey

Озабоченных ждёт большой облом..
 
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 Банкир (Посетители) Вчера, 19:43
Цитата: Ingul
..видимо они погибли от жары -

А еще один ботаник считает, что растения гибнут от актауской соли и ветров...
 
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 Ingul (Посетители) Вчера, 19:26
...видимо они погибли от жары - прокомментировали в ТОО «Жасулан-Флора».

Какая глубокая мысль!
Доколе это безобразие будет продолжаться!?
Где акимат берет таких исполнителей?
Почему нет спроса ни с кого за выброшенные на ветер деньги?
 
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 fox001 (Посетители) Вчера, 19:22
После саммита много где пожухла трава и цветы. Все делалось только для саммита а не для гаражан.
 
 

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