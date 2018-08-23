Гражданина Великобритании оштрафовали в Мангистау

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

В Каракиянском районном суде рассмотрено административное дело в отношении гражданина Великобритании.Судом было установлено, что гражданин въехал в Республику Казахстан 23.06.2018 года и обязан был выехать из Республики Казахстан в срок до 28.07.2018 года, тем самым нарушил сроки прибывания в Республике Казахстан, предусмотренные ч.4 ст.517 КоАП РК.Постановлением суда гражданин признан виновным по ч.4 ст.517 КоАП РК, и по данной статье на него наложен административный штраф в размере 15 МРП (36075 тенге).Постановление суда не вступило в законную силу.