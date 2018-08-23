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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:34

Просмотров: 1160

Гражданина Великобритании оштрафовали в Мангистау

Гражданин Великобритании нарушил сроки пребывания в Республике Казахстан, тем самым навлек на себя административное взыскание в виде штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе Каракиянского районного суда.

Иллюстративное фото с сайта sander.ru
В Каракиянском районном суде рассмотрено административное дело в отношении гражданина Великобритании.

Судом было установлено, что гражданин въехал в Республику Казахстан 23.06.2018 года и обязан был выехать из Республики Казахстан в срок до 28.07.2018 года, тем самым нарушил сроки прибывания в Республике Казахстан, предусмотренные ч.4 ст.517 КоАП РК.

Постановлением суда гражданин признан виновным по ч.4 ст.517 КоАП РК, и по данной статье на него наложен административный штраф в размере 15 МРП (36075 тенге).

Постановление суда не вступило в законную силу.

Статья 517 КоАП РК

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Комментарии ( 2 )

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 Lexus (Посетители) Сегодня, 10:02
Для него это что мертвому припарка
 
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 Aktau - Arman Kala (Посетители) Сегодня, 09:43
Всего лишь 85 евро штраф. РасмешНили наверное его look
 
 

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