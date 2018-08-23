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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:00

Просмотров: 1240

В ДВД Мангистауской области прокомментировали ДТП в 33 микрорайоне

Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее вчера на дороге между 33 микрорайоном и гипермаркетом «Дина», прокомментировали в ДВД Мангистауской области. В аварии пострадала 20-летняя девушка.

Скриншот из видеоматериала
По данным пресс-службы ведомства, автомобиль Toyota Camry сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

- В данный момент автомобиль Toyota Camry водворен на штрафстоянку, в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Девушка находится в данный момент в Мангистауской областной больнице, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, вчера в результате ДТП в 33 микрорайоне Актау пострадала девушка.



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