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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:42

Просмотров: 1629

Житель Актау помог владельцу найти угнанный автомобиль

Угнанный сегодня ночью автомобиль Nissan X-terra обнаружил житель Актау в поселке Приозерный. Из машины пропал аудиомагнитофон и личные вещи. Об этом сообщил владелец автомобиля Дмитрий Худяков.

Фото владельца
Автомобиль удалось обнаружить после объявления в СМИ. Его угнали ночью, а уже сегодня около 13 часов дня его обнаружили в поселке Приозерный.

- Мне позвонили и сказали, что мой автомобиль находится в Приозерном. Подъехал к месту. Машина стояла открытая, без ключей. У меня был запасной ключ. Из машины пропал аудиомагнитофон, деньги, документы, рабочее оборудование. Хочется выразить огромную благодарность всем неравнодушным людям. Мы написали заявление в полицию, но удалось найти без их помощи, – рассказал владелец угнанного автомобиля Дмитрий Худяков.

По словам мужчины, он выронил ключ возле машины. Злоумышленники его нашли и, воспользовавшись этим, совершили угон.


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Комментарии ( 6 )

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mer (Посетители) Сегодня, 19:08
Хоть одна приятная новость. Всё хорошо,что так вышло. Чел молоток.
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 18:30
Мои поздравления)). Уже хорошая новость. Надеюсь, деньги не в критичном количестве пропали. А документы сейчас восстановить несложно. Удачи!
 
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marskat (Посетители) Сегодня, 17:28
У нас машины угоняют?????
 
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Гайни (Посетители) Сегодня, 17:27
cvetok Молодцы! Хорошая новость..
 
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  • Akosha
 Морской (Посетители) Сегодня, 17:23
А все остальное находить не собирается? Или рад уж что ниссан цел и невредим?..
 
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Akosha (Посетители) Сегодня, 17:10
Какая хорошая новость! очень рада за Вас, Дмитрий!
 
 

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