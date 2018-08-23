Житель Актау помог владельцу найти угнанный автомобиль

Фото владельца

Автомобиль удалось обнаружить после объявления в СМИ. Его угнали ночью, а уже сегодня около 13 часов дня его обнаружили в поселке Приозерный.



- Мне позвонили и сказали, что мой автомобиль находится в Приозерном. Подъехал к месту. Машина стояла открытая, без ключей. У меня был запасной ключ. Из машины пропал аудиомагнитофон, деньги, документы, рабочее оборудование. Хочется выразить огромную благодарность всем неравнодушным людям. Мы написали заявление в полицию, но удалось найти без их помощи, – рассказал владелец угнанного автомобиля Дмитрий Худяков.



По словам мужчины, он выронил ключ возле машины. Злоумышленники его нашли и, воспользовавшись этим, совершили угон.