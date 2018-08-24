Численность занятого населения подсчитали в Мангистауской области

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Численность занятого населения Мангистауской области по итогам II квартала 2018 года составила 268 100 человек, или 40,1% от общего числа жителей региона. За год число занятых в Мангистауской области выросло на 1400 человек.



Большая часть занятых - 91% - это наемные работники. Доля самозанятых составляет 9%.



Уровень безработицы по итогам II квартала 2018 года в Мангистауской области составил 4,8%. Численность безработных — 13 600 человек. Большая часть из них, как сообщает Комитет, женщины.



Уровень безработицы среди трудоспособной молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составил 3,1%.