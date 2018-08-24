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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 71

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 25 и 26 августа.

Фото из архива Lada.kz
Экскурсии
Удивительная долина Бозжира

Как провести ближайшие выходные в Актау


ТОО «Турист» 25 и 26 августа приглашает жителей Актау на экскурсию! Бозжира - это живописный обрыв плато Устюрт, оформленный меловыми горами и шпилями останцевого происхождения. Ночлег в палатках в долине Бозжира. Стоимость путевки – 13 000 тенге с человека. В стоимость входит: транспортно-экскурсионные услуги, страхование. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 8 707 980 0104.

Выставка экзотических животных «Живая радуга»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жителей и гостей Актау приглашают посетить выставку экзотических животных «Живая радуга». В торговом центре «Астана» на втором этаже орудуют разбойники в составе: Енот - Ракета, обезьянки - Боня, Лео и многие другие. Наши питомцы подарят вам кучу позитива, в особенности, когда заметите, что ваш телефон, которым вы фотографируете обезьянку, спустя мгновение находится уже у этой же самой обезьянки в руках. С нашими питомцами могут играть и фотографироваться даже маленькие дети. Цена билета: взрослый – 1200 тенге, детям и пенсионерам - 1000 тенге, дети до четырех лет - бесплатно. Фото с ручным питомцем - от 500 тенге. Время проведения: ежедневно с 12:00 до 21:00. Телефоны для справок: 8 708 252 61 93; 8 776 315 83 30.

Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-класс по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


В эту субботу, 25 августа, пройдет мастер-класс по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8 707 200 8550.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Днюха!»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Отгуляв днюху своего лучшего друга, Антон очнулся в другом городе. Он заперт в квартире незнакомой девушки, ничего не помнит, а жесткие видеоролики его вчерашних подвигов «взрывают» интернет. Компромат с бешеной скоростью набирает лайки, его в любой момент может увидеть девушка Антона — Марина, в отношениях с которой он уже сделал самый важный шаг.

«Альфа»


Как провести ближайшие выходные в Актау


20 000 лет назад Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось ли загнать добычу или нет. Молодой охотник из племени, которое по уровню жизни и культуры было одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с враждебным миром, полным смертельных опасностей. Ему предстоит заглянуть в лицо своим страхам и найти дорогу домой. И, возможно, от исхода его путешествия зависит судьба всего человечества.

«Отель «Артемида»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В Лос-Анджелесе недалекого будущего каждый уважающий себя преступник отправляется за медицинской помощью к суровой медсестре, которая содержит отель «Артемида». Здесь члены особого клуба могут получить лечение и отдохнуть. Но парочка новых клиентов случайно приводит за собой местного криминального босса, желающего получить заветный предмет, похищенный в результате ограбления. Постояльцам отеля придется немало попотеть, ведь внутри строго-настрого запрещено любое оружие.

«Принцесса и дракон»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Мечтали ли вы когда-нибудь о том, чтобы попасть в сказку? Принцесса Варвара находит в библиотеке замка магическую книгу и с ее помощью оказывается в волшебной стране, где встречает фантастических животных, веселых гномов и настоящего дракона.

«Последний беспредел»


Как провести ближайшие выходные в Актау


После уничтожения синдиката Санно семьей Ханабиси ветеран Отомо осел на корейском острове Чеджу под защитой мистера Чана. Присматривает за отелями и борделями, ходит на рыбалку. Однажды якудза семьи Ханабиси плохо обходится с его работницами и оскорбительно себя ведёт. А вместо компенсации ущерба убивает помощника Отомо. Конфликтом решает воспользоваться заместитель главы синдиката Ханабиси, чтобы захватить власть и истребить конкурентов.

«22 мили»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Агент ЦРУ и индонезийский полицейский, который получил доказательства коррупции в рядах элиты государственной власти, стараются сбежать из страны, чтобы выжить и доставить эти документы в Европейский суд. Но до спасительного самолета им предстоит преодолеть двадцать две смертельно опасные мили.

«Вилли и крутые тачки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Вилли — трижды чемпион по уличным гонкам в Гаскет-Сити, готовится к главному соревнованию в своей жизни. Весь мир у его колёс! Но в решающем заезде он не справился с управлением и упал в глубокую реку. Вилли приходится стать обычным такси и лишь иногда соревноваться с обычными городскими машинами. Но после неожиданного столкновения с прекрасной итальянской машинкой Беллой, он начинает понимать, что помимо жажды скорости в жизни есть более важные вещи.

«Слендермен»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Слендермен — это худощавая фигура в похоронном костюме, без лица, без красок и без ясных намерений. Он становится кошмаром множества детей и подростков, которые пытаются укрыться от его преследования, пока однажды не исчезают без следа.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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