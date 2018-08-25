«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 25 Августа
+25...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 360.55 KZT
  • €1 = 417.01 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 06:45

Просмотров: 670

Акимат Актау: Полив зеленых насаждений под контролем

Городская администрация сообщила в Instagram, что контролирует и процесс полива, и поступающие от жителей жалобы.

Фото со страницы городского акимата
Работы по озеленению Актау, как сообщает акимат, начались 23 апреля.

- В этом году озеленением города занимается корпоративный фонд «Мангистау» ОО «Казахское общество слепых». В компании работают 230 озеленителей. Из ниx 125 рабочиx - бывшие озеленители ТОО «Қала жолдары». Озеленительные работы в городе начались 23 апреля. По данным подрядной организации, полив зеленых насаждений и борьба с вредителями идут согласно графику. Поливаются зеленые насаждения в промежутке между 06:00 и 10:00 утра и 19:00 и 23:00 вечера, - сообщает городская администрация в Instagram.

Қала аумағындағы жасыл желектерді суару мәселесі қала əкiмдiгiнiң бақылауында. Тұрғындар тарапынан келіп түскен әрбір шағым қадағалануда. Айта кетсек, биыл қаланы көгалдандыруды «Қазақ зағиптар қоғамының Маңғыстау корпоративтік қоры» ҚҰ ұтып алды. Барлығы 230 жұмысшы қаланы кɵгалдандырумен айналысады. Оның 125 маманы бұрынғы "Қала жолдары" ЖШС -ның көгалдандырушылары. Көгалдандыру жұмыстары сәуір айының 23-нен бастап жүргізілуде. Мердігер компанияның айтуынша, жасыл желектерді суару мен зиянкестерге қарсы улау жұмыстары кестеге сай атқарылуда. Суару таңғы сағат 6:00-ден 10:00-ға дейін және кешкі 19:00-23:00 аралығында жүргізіледі. Жұмыстың жүйелі атқарылуын қадағалау мақсатында арнайы штаб құрылған болатын. Әр аптаның бейсенбі күні көгалдандыру мен суару мәселелеріне арналған штаб отырысы өтеді. Онда тұрғындар тарапынан келіп түскен арыз-шағымдар қаралады. Полив зеленых насаждений находится под контролем городского акимата. Также контролируется поступившие жалобы от граждан. В этом году озеленением города занимается корпоративный фонд "Мангистау" ОО "Казахское общество слепых". Сейчас в компании работают 230 озеленителей. Из ниx 125 рабочиx бывшие озеленители ТОО "Қалажолдары" Озеленительные работы в городе начались 23 апреля. По данным подрядной организации полив зеленых насаждений и борьба с вредителями идет согласно графику. Поливаются зеленые насаждения в промежутке между 06:00 и 10:00 утра, и 19:00 - 23:00 вечера. Для контроля работы компании был создан специальный штаб. Заседание которого проходит каждый четверг, где рассматриваются жалобы горожан.

Публикация от Ақтау қаласының əкімдігі (@aktau_akimat)



Для контроля работы компании, как сообщает акимат Актау, создан специальных штаб. Жалобы горожан, по сообщению акимата, рассматриваются каждый четверг.

График [151,41 Kb] (cкачиваний: 10) полива зеленых насаждений в Актау в августе.

По вопросам полива, вырубки аварийных деревьев и сухостоя обращаться по телефону: 8 778 247 9000.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • RTT
  • babnik
 Tana (Посетители) Сегодня, 10:05
Ни стыда, ни совести нет у людей! Весь город засушили и продолжают сказками народ кормить. Страшно смотреть на деревья внутри микрорайонов, все больные стоят и листья сбросили уже. о каком контроле можно вообще говорить? Полный бардак творится с поливом в городе! У меня слов, одни эмоции!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Tana
  • babnik
  • watlow
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 09:50
Акимат Актау: Полив зеленых насаждений под контролем

huh huh huh Чтоб вам ваши дети так же в старости подавали воды! prey
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Mestnyi
  • Tana
  • strana.kz
  • кукла
  • babnik
  • arelav_74
 RTT (Посетители) Сегодня, 08:37
чье то вы слишком рано начали контролировать, могли в ноябре в декабре. umnik
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Mestnyi
  • Tana
  • babnik
  • arelav_74
 Гайни (Посетители) Сегодня, 08:35
Вот и лето прошло! И все это время позвоните по этому номеру, позвоните по тому номеру. Мурыжили, мурыжили нам мозги.. Отдинамили называется.. popa
 
-1
  • Taidan
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Akosha
  • Mestnyi
  • Tana
  • babnik
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 07:54
Пока горожане будут ворчать, город превратится в каменные джунгли. Все уже засохло.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика