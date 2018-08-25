Акимат Актау: Полив зеленых насаждений под контролем

- В этом году озеленением города занимается корпоративный фонд «Мангистау» ОО «Казахское общество слепых». В компании работают 230 озеленителей. Из ниx 125 рабочиx - бывшие озеленители ТОО «Қала жолдары». Озеленительные работы в городе начались 23 апреля. По данным подрядной организации, полив зеленых насаждений и борьба с вредителями идут согласно графику. Поливаются зеленые насаждения в промежутке между 06:00 и 10:00 утра и 19:00 и 23:00 вечера, - сообщает городская администрация в Instagram.
Қала аумағындағы жасыл желектерді суару мәселесі қала əкiмдiгiнiң бақылауында. Тұрғындар тарапынан келіп түскен әрбір шағым қадағалануда. Айта кетсек, биыл қаланы көгалдандыруды «Қазақ зағиптар қоғамының Маңғыстау корпоративтік қоры» ҚҰ ұтып алды. Барлығы 230 жұмысшы қаланы кɵгалдандырумен айналысады. Оның 125 маманы бұрынғы "Қала жолдары" ЖШС -ның көгалдандырушылары. Көгалдандыру жұмыстары сәуір айының 23-нен бастап жүргізілуде. Мердігер компанияның айтуынша, жасыл желектерді суару мен зиянкестерге қарсы улау жұмыстары кестеге сай атқарылуда. Суару таңғы сағат 6:00-ден 10:00-ға дейін және кешкі 19:00-23:00 аралығында жүргізіледі. Жұмыстың жүйелі атқарылуын қадағалау мақсатында арнайы штаб құрылған болатын. Әр аптаның бейсенбі күні көгалдандыру мен суару мәселелеріне арналған штаб отырысы өтеді. Онда тұрғындар тарапынан келіп түскен арыз-шағымдар қаралады. Полив зеленых насаждений находится под контролем городского акимата. Также контролируется поступившие жалобы от граждан. В этом году озеленением города занимается корпоративный фонд "Мангистау" ОО "Казахское общество слепых". Сейчас в компании работают 230 озеленителей. Из ниx 125 рабочиx бывшие озеленители ТОО "Қалажолдары" Озеленительные работы в городе начались 23 апреля. По данным подрядной организации полив зеленых насаждений и борьба с вредителями идет согласно графику. Поливаются зеленые насаждения в промежутке между 06:00 и 10:00 утра, и 19:00 - 23:00 вечера. Для контроля работы компании был создан специальный штаб. Заседание которого проходит каждый четверг, где рассматриваются жалобы горожан.
Для контроля работы компании, как сообщает акимат Актау, создан специальных штаб. Жалобы горожан, по сообщению акимата, рассматриваются каждый четверг.
полива зеленых насаждений в Актау в августе.
По вопросам полива, вырубки аварийных деревьев и сухостоя обращаться по телефону: 8 778 247 9000.