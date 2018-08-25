Акимат Актау: Полив зеленых насаждений под контролем

Работы по озеленению Актау, как сообщает акимат, начались 23 апреля.- В этом году озеленением города занимается корпоративный фонд «Мангистау» ОО «Казахское общество слепых». В компании работают 230 озеленителей. Из ниx 125 рабочиx - бывшие озеленители ТОО «Қала жолдары». Озеленительные работы в городе начались 23 апреля. По данным подрядной организации, полив зеленых насаждений и борьба с вредителями идут согласно графику. Поливаются зеленые насаждения в промежутке между 06:00 и 10:00 утра и 19:00 и 23:00 вечера, - сообщает городская администрация в Instagram.Для контроля работы компании, как сообщает акимат Актау, создан специальных штаб. Жалобы горожан, по сообщению акимата, рассматриваются каждый четверг.полива зеленых насаждений в Актау в августе.