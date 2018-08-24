Бывший следователь из Актау стал заместителем начальника ДВД Костанайской области

Фото пресс-службы ДВД Костанайской области с сайта Tengrinews.kz
Мухтар Кожаев окончил Алматинский институт МВД РК.
- Служит в органах внутренних дел с 1995 года. Служебную деятельность начал следователем группы по расследованию грабежей и разбойных нападений следственного отдела ОВД Актау. За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе с 2012 года работал заместителем начальника Управления зонального контроля предварительного следствия Следственного департамента МВД РК. В 2017 году возглавил данное подразделение, - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
Напомним, ранее бывший начальник ДВД Мангистауской области возглавил полицию Туркестанской области.
- Служит в органах внутренних дел с 1995 года. Служебную деятельность начал следователем группы по расследованию грабежей и разбойных нападений следственного отдела ОВД Актау. За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе с 2012 года работал заместителем начальника Управления зонального контроля предварительного следствия Следственного департамента МВД РК. В 2017 году возглавил данное подразделение, - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
Напомним, ранее бывший начальник ДВД Мангистауской области возглавил полицию Туркестанской области.
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