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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:23

Просмотров: 896

В Актау презентовали первые станции проката велосипедов

В городе заработали пять станций «Aqtaybike» на 38 велосипедов. В планах организаторов - установка 100 станций в Актау.

Фото автора
Действующие станции велопроката расположены на побережье у инсталляции «I love Aktau», на набережной 15 микрорайона, в 10 микрорайоне (остановка «Ботанический сад»), у ТЦ «Байтерек» (27 микрорайон) и у Дома дружбы в 34 микрорайоне.

В Актау презентовали первые станции проката велосипедов


- Актау стал четвертым городом в Казахстане, в котором запущена система автоматизированного велопроката. В Актау функционируют пять велостанций на 76 парковочных мест и 38 велосипедов, которые можно арендовать посредством sms, зарегистрировавшись на сайте Velobike.kz, - рассказала Алмагуль Касымова, исполнительный директор ОФ «Velocity.kz».

В Актау презентовали первые станции проката велосипедов


Арендовать велосипед на полчаса можно бесплатно. Аренда от 31 до 60 минут обойдется в 100 тенге, от 61 до 120 минут - 250 тенге, от 121 до 180 минут – 500 тенге, от 181 минут и каждый последующий час (от трех часов) обойдется в 1 000 тенге. Годовой абонемент будет стоить 11 500 тенге.

Велосипеды, как сообщают организаторы проекта, можно арендовать круглый год. Конструкция велосипеда разрабатывается в Португалии, бортовой компьютер на него устанавливают во Франции.

- На первом этапе в Актау будут установлены 25 велостанций на 180 велосипедов. В планах - установка 75 станций на 820 велосипедов. В целом мы планируем установить 100 станций по городу. Станции работают на солнечной энергии и соответствуют требованиям «зеленой» экономики, - прокомментировала Алмагуль Касымова.

В Актау презентовали первые станции проката велосипедов


Первыми пользователями системы велопроката стали мангистауские чиновники.



Напомним, ранее сообщалось, что в Актау идет установка пяти велостанций.

Жители областного центра по-своему воспользовались нововведением.


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Комментарии ( 8 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:02
Kostyan, я так понял, надо зарегистрироваться, иметь на балансе не менее 500 тг, и если ты вернёшь велик в течение получаса, просто не спишутся деньги.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • arelav_74
 Orion (Посетители) Сегодня, 16:59
В каждом микрорайоне должны быть такие станции
и не одна по две и более.
 
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Kostyan (Посетители) Сегодня, 16:57
По инструкции, чтобы взять велосипед напрокат нужно приложить карту, а как взять бесплатно инструкции нет? Не понятно
 
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  • Око
  • Vladimir_aktau
  • arelav_74
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:56
Арендовать велосипед на полчаса можно бесплатно. Аренда от 31 до 60 минут обойдется в 100 тенге, от 61 до 120 минут - 250 тенге, от 121 до 180 минут – 500 тенге,

Молодцы! Такие цены в пух и прах разобьют бизнес или заставят снизить цены па прокат своих ушатанных драндулетов прокатчиков на Набережной!

Первыми пользователями системы велопроката стали мангистауские чиновники.

Так вот почему сегодня утром полицейские заставили всех прокатчиков спрятать своё барахло подальше от глаз.Сегодня они перетаскивали свои драндулеты,батуты и другой хлам через дорогу (ближе к микрорайону).Значит опять создавали видимость порядка! Опять показуха!

можно арендовать круглый год.

Единственный минус---чтобы взять велик на прокат,у тебя на балансе карточного счёта должна быть сумма 37500 тг.(это типа залога) При возвращении велика,залог автоматически,онлайн возвращается.У меня на сегодняшний день допустим небыло такой суммы,вот и не удалось проехаться bye
 
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  • Швейк
  • Aibek.z
  • Око
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:50
Quwanysh Atshybaiuly, когда в городе поставили мусорки для галогенных ламп и батареек, их умудрялись вскрывать особо отмороженные элементы. Если ставить гаражики для велосипедов, с местным менталитетом рядом с каждым гаражом надо будет ставить часового с автоматом и собакой.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Жергілікті
  • Kostyan
  • Око
  • Vladimir_aktau
  • arelav_74
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:44
Во-первых, смешно что первыми прокатились чиновники, которые не вылезают с машин. Даже костюмы на спортивку не переоделись для хорошего восприятия. Надели кепку и некоторые даже солнечные очки, неуважение к собственному народу. Первыми должны были подростки, детишки и (особенно) студенты, которые и будут пользоваться этими велосипедами.
А во-вторых, почему бы акимату не построить у каждого дома города крытые минигаражи для велосипедов? Вы главное установите эти гаражики (можно использовать висячие замки) и люди станут пользоваться. Не будет нужды таскать свой велик на 5-ый или 7-ой этаж. Горожане начнут приобретать велосипеды и пользоваться. А это разгрузит город хоть чуть-чуть.
 
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  • Vladimir_aktau
 Иван (Посетители) Сегодня, 16:37
Арендовать велосипед на полчаса можно бесплатно...Что я то сомневаюсь на счёт бесплатноsmoke поглядим
 
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  • Aibek.z
  • Orion
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:26
а на стенде возле Ботанического сада висела расценка - 500тг за день.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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