В Актау презентовали первые станции проката велосипедов

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Действующие станции велопроката расположены на побережье у инсталляции «I love Aktau», на набережной 15 микрорайона, в 10 микрорайоне (остановка «Ботанический сад»), у ТЦ «Байтерек» (27 микрорайон) и у Дома дружбы в 34 микрорайоне.
- Актау стал четвертым городом в Казахстане, в котором запущена система автоматизированного велопроката. В Актау функционируют пять велостанций на 76 парковочных мест и 38 велосипедов, которые можно арендовать посредством sms, зарегистрировавшись на сайте Velobike.kz, - рассказала Алмагуль Касымова, исполнительный директор ОФ «Velocity.kz».
Арендовать велосипед на полчаса можно бесплатно. Аренда от 31 до 60 минут обойдется в 100 тенге, от 61 до 120 минут - 250 тенге, от 121 до 180 минут – 500 тенге, от 181 минут и каждый последующий час (от трех часов) обойдется в 1 000 тенге. Годовой абонемент будет стоить 11 500 тенге.
Велосипеды, как сообщают организаторы проекта, можно арендовать круглый год. Конструкция велосипеда разрабатывается в Португалии, бортовой компьютер на него устанавливают во Франции.
- На первом этапе в Актау будут установлены 25 велостанций на 180 велосипедов. В планах - установка 75 станций на 820 велосипедов. В целом мы планируем установить 100 станций по городу. Станции работают на солнечной энергии и соответствуют требованиям «зеленой» экономики, - прокомментировала Алмагуль Касымова.
Первыми пользователями системы велопроката стали мангистауские чиновники.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау идет установка пяти велостанций.
Жители областного центра по-своему воспользовались нововведением.
- Актау стал четвертым городом в Казахстане, в котором запущена система автоматизированного велопроката. В Актау функционируют пять велостанций на 76 парковочных мест и 38 велосипедов, которые можно арендовать посредством sms, зарегистрировавшись на сайте Velobike.kz, - рассказала Алмагуль Касымова, исполнительный директор ОФ «Velocity.kz».
Арендовать велосипед на полчаса можно бесплатно. Аренда от 31 до 60 минут обойдется в 100 тенге, от 61 до 120 минут - 250 тенге, от 121 до 180 минут – 500 тенге, от 181 минут и каждый последующий час (от трех часов) обойдется в 1 000 тенге. Годовой абонемент будет стоить 11 500 тенге.
Велосипеды, как сообщают организаторы проекта, можно арендовать круглый год. Конструкция велосипеда разрабатывается в Португалии, бортовой компьютер на него устанавливают во Франции.
- На первом этапе в Актау будут установлены 25 велостанций на 180 велосипедов. В планах - установка 75 станций на 820 велосипедов. В целом мы планируем установить 100 станций по городу. Станции работают на солнечной энергии и соответствуют требованиям «зеленой» экономики, - прокомментировала Алмагуль Касымова.
Первыми пользователями системы велопроката стали мангистауские чиновники.
Напомним, ранее сообщалось, что в Актау идет установка пяти велостанций.
Жители областного центра по-своему воспользовались нововведением.