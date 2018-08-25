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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 1782

Назначен новый аким Тупкараганского района

Аким области Ералы Тугжанов представил нового акима Тупкараганского района. Им назначен Айдос Тангалиевич Хамиев, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Актау
Айдос Хамиев родился в 1985 году в Актау (Шевченко).

Трудовую деятельность начал в 2005 году мастером строительного участка в ТОО «Бисентин». Работал главным специалистом отдела, начальником управления ГАСК Мангистауской области, начальником управления лицензирования департамента Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Астана.

С 2013 по 2015 годы - руководитель департамента ГАСК и лицензирования по Акмолинской области Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК города Кокшетау. С 2015 по 2017 годы работал в должности заместителя акима Зерендинского района Акмолинской области.

В августе 2017 был назначен на должность руководителя управления строительства Мангистауской области.


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Комментарии ( 3 )

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babnik (Посетители) Сегодня, 14:59
Проведите Газ и дорогу на 14 км 4 квартал Акшукыр ждем уже 5 лет.
 
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Aibek.z (Посетители) Сегодня, 14:03
Молодой Аким! Удачи тебе!!!
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:35
Все переезжают в город. Фортовские, жетыбайские и узеньские. Надеюсь этот аким остановит урбанизацию со своега огорода.
 
 

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