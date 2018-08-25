Назначен новый аким Тупкараганского района

Фото пресс-службы акима Актау

Айдос Хамиев родился в 1985 году в Актау (Шевченко).



Трудовую деятельность начал в 2005 году мастером строительного участка в ТОО «Бисентин». Работал главным специалистом отдела, начальником управления ГАСК Мангистауской области, начальником управления лицензирования департамента Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Астана.



С 2013 по 2015 годы - руководитель департамента ГАСК и лицензирования по Акмолинской области Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК города Кокшетау. С 2015 по 2017 годы работал в должности заместителя акима Зерендинского района Акмолинской области.



В августе 2017 был назначен на должность руководителя управления строительства Мангистауской области.