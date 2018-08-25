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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:09

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В Мангистау офицеры и кадеты пополнили ряды регионального командования «Запад»

В воинских частях регионального командования «Запад» завершился учебно-методический сбор с молодыми лейтенантами и кадетами - выпускниками военных учебных заведений этого года. Ряды командования пополнили 88 офицеров и 44 кадета.

Знакомство пополнения с техникой. Фото предоставлено пресс-службой РК "Запад"
Среди них - выпускники казахстанских и зарубежных высших военных учебных заведений, а также Кадетского корпуса Министерства обороны Республики Казахстан.

- Во время десятидневных сборов с молодыми военнослужащими были проведены занятия по основным предметам боевой подготовки, порядку обслуживания вооружения и военной техники, а также методике работы с личным составом. Основная цель сборов – помощь в адаптации, введение в курс дела, вооружение молодых офицеров необходимыми знаниями по приему должности, в организации учебного процесса с личным составом и качественном проведении воспитательной работы, - рассказал капитан Рустем Игисинов, руководитель пресс-службы Управления командующего войсками регионального командования «Запад».

В числе молодых кадетов - выпускников Кадетского Корпуса Министерства обороны имени Шокана Уалиханова - есть и лучший выпускник 20-го, юбилейного выпуска, младший сержант Диас Жекеев. Он был назначен командиром отделения в бригаду морской пехоты Актау.

Гвардии лейтенант Айбек Курмангалиев проходил обучение в Военной Академии Сухопутных войск Национально-освободительной армии Китая. Дальнейшею службу молодой офицер будет проходить в войсковой части №25744 в должности командира взвода.

Личную встречу с молодым пополнением провел командующий войсками регионального командования «Запад», генерал-майор Каныш Абубакиров.


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В Мангистау офицеры и кадеты пополнили ряды регионального командования «Запад»


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