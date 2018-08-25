В Мангистау офицеры и кадеты пополнили ряды регионального командования «Запад»

Знакомство пополнения с техникой. Фото предоставлено пресс-службой РК "Запад"

Среди них - выпускники казахстанских и зарубежных высших военных учебных заведений, а также Кадетского корпуса Министерства обороны Республики Казахстан.



- Во время десятидневных сборов с молодыми военнослужащими были проведены занятия по основным предметам боевой подготовки, порядку обслуживания вооружения и военной техники, а также методике работы с личным составом. Основная цель сборов – помощь в адаптации, введение в курс дела, вооружение молодых офицеров необходимыми знаниями по приему должности, в организации учебного процесса с личным составом и качественном проведении воспитательной работы, - рассказал капитан Рустем Игисинов, руководитель пресс-службы Управления командующего войсками регионального командования «Запад».



В числе молодых кадетов - выпускников Кадетского Корпуса Министерства обороны имени Шокана Уалиханова - есть и лучший выпускник 20-го, юбилейного выпуска, младший сержант Диас Жекеев. Он был назначен командиром отделения в бригаду морской пехоты Актау.



Гвардии лейтенант Айбек Курмангалиев проходил обучение в Военной Академии Сухопутных войск Национально-освободительной армии Китая. Дальнейшею службу молодой офицер будет проходить в войсковой части №25744 в должности командира взвода.



Личную встречу с молодым пополнением провел командующий войсками регионального командования «Запад», генерал-майор Каныш Абубакиров.