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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:13

Просмотров: 251

Аким Мангистауской области поздравил Дархана Нортаева с победой на Азиаде

Глава региона отметил заслуги мангистауского бойца и его тренеров на XVIII летних Азиатских играх в Джакарте и Палембанге. Об этом сообщили на официальной странице областного акимата в Instagram.

Фото со страницы областного акимата в Facebook
Аким области Ералы Тугжанов от имени всех жителей региона поздравил Дархана Нортаева с «золотом» по джиу-джитсу в весовой категории 62 кг.

- Медаль, выигранная Дарханом Шерказиевичем, является четвертой золотой медалью сборной Казахстана на Азиатских играх. Я уверен, что в предстоящих соревнованиях вы и тренеры продолжите свой успех. В напряженной конкуренции вы показали силу настоящего атлета и славу казахского народа!, - сказал Ералы Тугжанов.

Как ранее сообщил Нурбек Карабалаев, руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области, от нашего региона на XVIII летних Азиатских играх участвуют 13 спортсменов.


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