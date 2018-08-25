Аким Мангистауской области поздравил Дархана Нортаева с победой на Азиаде

Фото со страницы областного акимата в Facebook

Аким области Ералы Тугжанов от имени всех жителей региона поздравил Дархана Нортаева с «золотом» по джиу-джитсу в весовой категории 62 кг.



- Медаль, выигранная Дарханом Шерказиевичем, является четвертой золотой медалью сборной Казахстана на Азиатских играх. Я уверен, что в предстоящих соревнованиях вы и тренеры продолжите свой успех. В напряженной конкуренции вы показали силу настоящего атлета и славу казахского народа!, - сказал Ералы Тугжанов.



Как ранее сообщил Нурбек Карабалаев, руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области, от нашего региона на XVIII летних Азиатских играх участвуют 13 спортсменов.