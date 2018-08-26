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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:57

Просмотров: 630

В Актау планируют возвести новую мечеть

Современная мечеть появится в 17 микрорайоне Актау. Новая мечеть будет построена возле святыни Алты-кулаш аулие. Об этом сообщили на официальной странице городского акимата в Facebook.

Фото с официальной страницы городского акимата в Instagram
Глава региона Ералы Тугжанов и аким города Актау Галымжан Ниязов, а также представители интеллигенции области, аксакалы и группа научных сотрудников ознакомились с ходом строительства историко-культурного объекта. Специалисты внесли свои предложения и обсудили проект будущего дома молитвы.

- В ближайщее время святыня с многолетней историей должна стать духовным и паломническим центром. Также должны быть созданы все условия для гостей города. Потому что это место будет одним из главных туристических объектов города. Должна быть облагорожена территория мечети для удобства верующих, - сказал глава региона.

По данным областного акимата, святыня Алты-кулаш аулие сохранит свой исторический облик. Планируется только обновить ограждение.

По словам известного археолога Андрея Астафьева, Алты-кулаш аулие относится к X-XI векам. В 2006 году по решению областного маслихата в рамках программы «Мәдени мұра» святыня была занесена в список культурных мест.

В 1996 году территория Алты-кулаш аулие была огорожена, начато строительство памятника-мавзолея, которое длилось около 20 лет. Святыня, расположенная в центре города, осталась заброшенной. Аксакалы не раз обращались в компетентные органы с просьбой восстановить святыню. С сегодняшнего дня здесь начались работы по очистке мусора и строительных отходов. Посетившие святое место представители интеллигенции и аксакалы дали свое благословение и пожелали удачи.


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Комментарии ( 3 )

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-1
  • babnik
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Жанар (Посетители) Сегодня, 21:04
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Ведь нужно же чем-то занять безработных казахстанцев


Они!, не хотят работать, А!, рожают нищету каждый год и живут на пособие по рождению ребёнка .. prey ..
Клич ельбасы увеличение численности населения.. ..РК.. stena

Озабоченных ждёт большой облом..
 
-1
  • Жанар
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babnik
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:40
Лично я против. Но видя то, сколько было построина мечетей за последние 27 лет (примерно 1 500 мечетей), то понятно, что и дальше число мечетей будет увеличиватся. Ведь нужно же чем-то занять безработных казахстанцев. Ибо, ни каждый простой работник, работая 12 часов в день или на вахте, не осилит читать намаз 5 раз в день.
У нас больше мечетей, чем у нашего соседа Узбекистан, хотя, населения там больше на 12 млн человек. И я только надеюсь, что будущее Казахстана не будет проходить в мечетях, а на работах, где граждане будут зарабатывать достойную зарплату и жить в достатке и здоровым.
 
-1
  • babnik
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • vaterloo
 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:13
Стройте хоть в каждом микрорайоне..Как рестораны.. Самое главное!, что было проповедников вахабистов....My Webpage

Озабоченных ждёт большой облом..
 
 

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