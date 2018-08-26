В Актау планируют возвести новую мечеть

Фото с официальной страницы городского акимата в Instagram

Глава региона Ералы Тугжанов и аким города Актау Галымжан Ниязов, а также представители интеллигенции области, аксакалы и группа научных сотрудников ознакомились с ходом строительства историко-культурного объекта. Специалисты внесли свои предложения и обсудили проект будущего дома молитвы.



- В ближайщее время святыня с многолетней историей должна стать духовным и паломническим центром. Также должны быть созданы все условия для гостей города. Потому что это место будет одним из главных туристических объектов города. Должна быть облагорожена территория мечети для удобства верующих, - сказал глава региона.



По данным областного акимата, святыня Алты-кулаш аулие сохранит свой исторический облик. Планируется только обновить ограждение.



По словам известного археолога Андрея Астафьева, Алты-кулаш аулие относится к X-XI векам. В 2006 году по решению областного маслихата в рамках программы «Мәдени мұра» святыня была занесена в список культурных мест.



В 1996 году территория Алты-кулаш аулие была огорожена, начато строительство памятника-мавзолея, которое длилось около 20 лет. Святыня, расположенная в центре города, осталась заброшенной. Аксакалы не раз обращались в компетентные органы с просьбой восстановить святыню. С сегодняшнего дня здесь начались работы по очистке мусора и строительных отходов. Посетившие святое место представители интеллигенции и аксакалы дали свое благословение и пожелали удачи.