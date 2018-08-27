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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:06

Просмотров: 228

Жителей Актау приглашают на консультацию по вопросам обязательного социального медицинского страхования

Руководство и эксперты Мангистауского филиала Фонда социального медицинского страхования дадут разъяснения по вопросам, касающимся прикрепления граждан к поликлиникам, обеспечения лекарственными препаратами, прав граждан на лечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Очередная консультация населения. Фото предоставлено филиалом ФСМС
Еженедельная консультация для населения проводится по средам с 10:00 до 12:00 с 1 августа текущего года. На сегодняшний день, как отметили в филиале, проведены четыре консультации для граждан. Разъяснительную работу провели Жанетта Керимбаева, заместитель директора областного филиала, Акбубек Утебаева руководитель отдела информационно-разъяснительной работы, главные эксперты Аянгуль Жумаш и Гайни Турсинова.

Очередной прием пройдет с участием Руслана Бектубаева, директора областного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования», 29 августа с 10:00 до 12:00 по адресу: Актау, 14 микрорайон, здание Мангистауского областного филиала партии «Нұр Отан» (у областного акимата), 3 этаж, кабинет отдела общественной приемной.

Контактные телефоны филиала: 52-56-40, 52-56-43.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:56
Múmkin, mindetti met.saqtandyrý jaman yemeste bolar. Óıtkeni, azamattardyń qaltalarynan artyq aqsha shyģyp bastasa, densaýlyqtary jóninde oılanyp bastar.
 
 

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