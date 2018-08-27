Жителей Актау приглашают на консультацию по вопросам обязательного социального медицинского страхования

Очередная консультация населения. Фото предоставлено филиалом ФСМС

Еженедельная консультация для населения проводится по средам с 10:00 до 12:00 с 1 августа текущего года. На сегодняшний день, как отметили в филиале, проведены четыре консультации для граждан. Разъяснительную работу провели Жанетта Керимбаева, заместитель директора областного филиала, Акбубек Утебаева руководитель отдела информационно-разъяснительной работы, главные эксперты Аянгуль Жумаш и Гайни Турсинова.



Очередной прием пройдет с участием Руслана Бектубаева, директора областного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования», 29 августа с 10:00 до 12:00 по адресу: Актау, 14 микрорайон, здание Мангистауского областного филиала партии «Нұр Отан» (у областного акимата), 3 этаж, кабинет отдела общественной приемной.



Контактные телефоны филиала: 52-56-40, 52-56-43.