Молодым людям Актау предлагают бесплатно изучить английский язык

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Курсы английского языка, как сообщили в молодежном центре, будут бесплатными. До 3 сентября желающим необходимо зарегистрироваться.



- Подать заявку могут люди с разным уровнем знаний. Пройти курсы могут и те, кто совсем не владеет английским языком. По итогам тестирования будут сформированы четыре группы по 20 человек в каждой. Главное условие - это возраст учащихся - от 14 до 29 лет. Курсы пройдут с сентября по декабрь для разных групп. Преподавать будут два учителя. Теории будет обучать учитель английского языка, практике - носитель языка, – сообщил Мукаш Уралбаев, руководитель отдела развития молодежного творчества и проектов областного молодежного ресурсного центра.



Телефон для записи и справок: 60 33 12, 8 775 437 6129.