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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:10

Просмотров: 1355

Молодым людям Актау предлагают бесплатно изучить английский язык

Пройти месячные курсы смогут жители Актау в возрасте от 14 до 29 лет. Об этом сообщили в молодежном центре «Арман».

Фото с сайта pixabay.com
Курсы английского языка, как сообщили в молодежном центре, будут бесплатными. До 3 сентября желающим необходимо зарегистрироваться.

- Подать заявку могут люди с разным уровнем знаний. Пройти курсы могут и те, кто совсем не владеет английским языком. По итогам тестирования будут сформированы четыре группы по 20 человек в каждой. Главное условие - это возраст учащихся - от 14 до 29 лет. Курсы пройдут с сентября по декабрь для разных групп. Преподавать будут два учителя. Теории будет обучать учитель английского языка, практике - носитель языка, – сообщил Мукаш Уралбаев, руководитель отдела развития молодежного творчества и проектов областного молодежного ресурсного центра.

Телефон для записи и справок: 60 33 12, 8 775 437 6129.


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Комментарии ( 7 )

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  • Владимир
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:37
Владимир
Привет от Дмитрия Петрова. Классный педагог.
 
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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 15:31
Сделайте курсы казахского, только возрастную группу почему бы не увеличить.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
  • Pankration and MMA
 Владимир (Посетители) Сегодня, 14:53
Цитата: strana.kz
ерьёзно?


Да, вполне. Я за месяц до поездки стал учить и совершенно никаких проблем по приезду не испытывал. Если пополнять словарный запас, - то можно выучить в том числе и технический язык. Посмотрите комментарии, послушайте - реально.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:50
Цитата: Владимир
Я выучил Французский

серьёзно?

Главное условие - это возраст учащихся - от 14 до 29 лет.

кажется это не справедливо. даже какая то дискриминация возрастная
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
  • Pankration and MMA
 Владимир (Посетители) Сегодня, 14:45
Цитата: Армани
Мне 40 лет. Меня значит не допустят туда?
Согласно возрастной категории.


Просто введите в ютуб:

Полиглот. Выучим английский за 16 часов! Урок №1 / Телеканал Культура

Там кстати много языков для изучения Учитель бомбический. Я выучил Французский (конечно только устный, для письма нужна практика), но свободно смотрю фильмы в оригинале. Советуют даже профессиональные педагоги.
 
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Армани (Посетители) Сегодня, 14:35
Мне 40 лет. Меня значит не допустят туда?
Согласно возрастной категории.
 
-1
  • Ареке
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:24
Keremet, ári jaqsy jańalyq. Aģylshyn tilin úıretý ortalyqtary ashylyp jatqandary, ári tegin bolatyny jaqsy jaıt.
Biraq, anandaı bop qalmaıma? Tegin dep alynyp, artynap birdeme úshin tg jınap otyratyn?
 
 

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