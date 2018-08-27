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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 1195

В Актау продолжаются работы по расширению автомобильных дорог

О том, как проходит реконструкция, рассказал Сержан Кусаинов, заместитель директора ТОО «Ақжол+К».

Фото Рашида Исмагилова
Завершены, по словам Сержана Кусаинова, работы по расширению участка дороги от областной мечети до заправки у торгового центра «Жигер». Дорогу расширили до четырех полос движения.

Ранее на этот участок неоднократно жаловались автолюбители.

На территории у медицинского центра «Касиет» в 26 микрорайоне Актау планируют создать парковочную зону.

Ведутся работы по подготовке к реконструкции дороги от заправочной станции у торгового центра «Жигер» до участка кругового движения у рынка «РусКаз».

До четырех полос, как рассказал заместитель директора ТОО «Ақжол+К», планируют поэтапно расширить дорожное полотно до СТО «У Николая» в 3Б микрорайоне Актау.



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Участок дороги в Актау планируют расширить


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Комментарии ( 6 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 20:20
Цитата: мунайши73
Моё мнение то же,Жёлтый рынок хочет съесть РусКаз,

Однозначно. Волков не отдаёт и не продаёт.Рычагов нет только душняк в нашем духе,как наша дорога между 15-37 и 15-39. podmig
 
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  • Ян
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:22
и опять будем все толпиться на круговой 22-мкр...почему ее не расширили？...а за мечетью куча бизнес центров их вы куда денете?
что то там не видно места для парковки？

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 19:15
Всё хорошо мне нравятся широкие дороги.
Цитата: babnik
Старый афальт на 14 км 4 квартал проложите

Правильно и дорогу в 15-37-39 тоже сделайте 27 лет ждём наверняка пару коттеджей на этой дороге стоят. suicide

Цитата: Aktau - Arman Kala
Нехватка паркмест особенно остро ощущается в Пятницу, во время жұма намаз

Пусть к богу пешком ходят если на самом деле правоверные.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ingul
 Aktau - Arman Kala (Посетители) Сегодня, 18:25
Начиная от развилки где Қасиет до Замана надо бооольшую парковку сделать, для мечети-роддома-болницы-поликлиник-частных мед.центров и т.д. Нехватка паркмест особенно остро ощущается в Пятницу, во время жұма намаз
 
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  • abadan
  • Mestnyi
  • Ingul
  • Ян
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 17:17
Моё мнение то же,Жёлтый рынок хочет съесть РусКаз, по этому там всё так запущено. Весь город за месяц новым асфальтом переложили, тут сто метров ни как сделать не могут.
 
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babnik (Посетители) Сегодня, 17:16
Старый афальт на 14 км 4 квартал проложите ато запарились уже 5 год вокруг рыб завода ездить и басни акима слушать
 
 

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