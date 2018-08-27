В Актау продолжаются работы по расширению автомобильных дорог

Фото Рашида Исмагилова
Завершены, по словам Сержана Кусаинова, работы по расширению участка дороги от областной мечети до заправки у торгового центра «Жигер». Дорогу расширили до четырех полос движения.
Ранее на этот участок неоднократно жаловались автолюбители.
На территории у медицинского центра «Касиет» в 26 микрорайоне Актау планируют создать парковочную зону.
Ведутся работы по подготовке к реконструкции дороги от заправочной станции у торгового центра «Жигер» до участка кругового движения у рынка «РусКаз».
До четырех полос, как рассказал заместитель директора ТОО «Ақжол+К», планируют поэтапно расширить дорожное полотно до СТО «У Николая» в 3Б микрорайоне Актау.
Ранее на этот участок неоднократно жаловались автолюбители.
На территории у медицинского центра «Касиет» в 26 микрорайоне Актау планируют создать парковочную зону.
Ведутся работы по подготовке к реконструкции дороги от заправочной станции у торгового центра «Жигер» до участка кругового движения у рынка «РусКаз».
До четырех полос, как рассказал заместитель директора ТОО «Ақжол+К», планируют поэтапно расширить дорожное полотно до СТО «У Николая» в 3Б микрорайоне Актау.