В парке «Акбота» в Актау пройдет праздничное мероприятие

Фото из архива Lada.kz

Праздничное мероприятие, которое пройдет 28 августа в парке «Акбота», как сообщили организаторы, посвящено 55-летию Актау и Дню Конституции РК. Посетителей ждут концерт и спортивные состязания.



- Начало в 20:00. Для участников соревнований мы подготовим 20 литров шубата и баурсаки, – рассказал Бауыржан Коныр, специалист информационного отдела молодежного центра.