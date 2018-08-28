С начала года в строительную отрасль Мангистауской области инвестировано более трех миллиардов тенге

С января по июль 2018 года в строительную отрасль Мангистауской области инвестировано 3,2 миллиарда тенге.Общая сумма инвестиций в Казахстане составила более 40 миллиардов тенге.Основные инвестиции, по сообщению портала, сконцентрированы в Атырауской области — 12,05 миллиарда тенге, Алматы — 6,4 миллиарда тенге, Алматинской области — 4,3 миллиарда тенге.- На три региона приходится 56,9% всех инвестиций, - сообщает Energyprom.kz.