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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:54

Просмотров: 346

С начала года в строительную отрасль Мангистауской области инвестировано более трех миллиардов тенге

Главный источник финансирования строительного сектора — собственные средства компаний. Об этом сообщает портал Energyprom.kz.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
С января по июль 2018 года в строительную отрасль Мангистауской области инвестировано 3,2 миллиарда тенге.

Общая сумма инвестиций в Казахстане составила более 40 миллиардов тенге.

С начала года в строительную отрасль Мангистауской области инвестировано более трех миллиардов тенге

Основные инвестиции, по сообщению портала, сконцентрированы в Атырауской области — 12,05 миллиарда тенге, Алматы — 6,4 миллиарда тенге, Алматинской области — 4,3 миллиарда тенге.

- На три региона приходится 56,9% всех инвестиций, - сообщает Energyprom.kz.


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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 16:19
Строительство можно рассматривать как индикатор развития.
Если строят - значит развиваются.
И это радует.
Главное чтобы строили то, что надо для будущего.
 
 

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