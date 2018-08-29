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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:27

Просмотров: 924

Владельцев шести магазинов в Актау привлекли к ответственности за продажу сигарет несовершеннолетним

Факты незаконной продажи выявлены при проверке кафе, компьютерных клубов и магазинов города. Об этом рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Задержание подростков. Фото из архива Lada.kz
Владельцам торговых точек, как сообщили в пресс-службе, грозит административная ответственность.

- В целях выявления и пресечения фактов употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотических и психотропных веществ, нахождения подростков в ночное время вне дома и развлекательных заведениях без сопровождения взрослых, на территории Мангистауской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Подросток», - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

В ведомстве рассказали о промежуточных итогах ОПМ.

- За допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время к ответственности по статье 132 КоАП РК привлечены владельцы четырех заведений. В отношении родителей шестерых подростков, которые находились после 22:00 в одном из компьютерных клубов Актау без законных представителей, составлены административные протоколы по части 1 статьи 442 КоАП РК. В одном из компьютерных клубов Актау в 11 микрорайоне сотрудниками органов внутренних дел задержаны шестеро подростков, находившихся вне дома в ночное время суток, - отметили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

ОПМ «Подросток» проходит в Мангистауской области с 27 августа по 5 сентября 2018 года.

- Для профилактики ДТП с участием детей с 1 по 10 сентября текущего года в Мангистауской области пройдет республиканская акция «Внимание: дети!», - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

За семь месяцев 2018 года, по сообщению ведомства, зарегистрировано 24 ДТП с участием детей, в которых погибли двое несовершеннолетних.


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Комментарии ( 3 )

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Владимир (Посетители) Сегодня, 15:30
Проверки подобных магазинов нужно выполнять комплексно и каждый день! Кроме продажи сигарет - там ещё куча других нарушений.
 
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RTT (Посетители) Сегодня, 14:25
а чье полисмены до сих пор в засаде сидят возле магазинах? look
видел их возле магазина Соло в 27 мкр, 66 доме поймали одного покупателя (держали его целый час) потом звонили , phone журналисты вызвали с Казахстан Актау .
А почему бы вам запретить всем продавать после 23:00 , во всех магазинах по городу, если так сильно хотите делать порядок в этом плане.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:37
Temeki shekken azamatty quptaımyn. Yeger tiresip qalatyn jaģdaı týyndap qalsa, qýyp jete almaıdy.
 
 

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