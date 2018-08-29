Владельцев шести магазинов в Актау привлекли к ответственности за продажу сигарет несовершеннолетним

Задержание подростков. Фото из архива Lada.kz

Владельцам торговых точек, как сообщили в пресс-службе, грозит административная ответственность.



- В целях выявления и пресечения фактов употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотических и психотропных веществ, нахождения подростков в ночное время вне дома и развлекательных заведениях без сопровождения взрослых, на территории Мангистауской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Подросток», - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.



В ведомстве рассказали о промежуточных итогах ОПМ.



- За допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время к ответственности по статье 132 КоАП РК привлечены владельцы четырех заведений. В отношении родителей шестерых подростков, которые находились после 22:00 в одном из компьютерных клубов Актау без законных представителей, составлены административные протоколы по части 1 статьи 442 КоАП РК. В одном из компьютерных клубов Актау в 11 микрорайоне сотрудниками органов внутренних дел задержаны шестеро подростков, находившихся вне дома в ночное время суток, - отметили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.



ОПМ «Подросток» проходит в Мангистауской области с 27 августа по 5 сентября 2018 года.



- Для профилактики ДТП с участием детей с 1 по 10 сентября текущего года в Мангистауской области пройдет республиканская акция «Внимание: дети!», - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.



За семь месяцев 2018 года, по сообщению ведомства, зарегистрировано 24 ДТП с участием детей, в которых погибли двое несовершеннолетних.