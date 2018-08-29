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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:07

Просмотров: 880

Программа праздничных мероприятий в День Конституции в Актау

Информацию предоставили в акимате Актау.

Иллюстративное фото
В среду, 29 августа, в спортивном комплексе «Мангистау Арена» (33 микрорайон) в 18:00 пройдет открытый городской турнир по дзюдо.

В четверг, 30 августа, у здания АО «МангистауМунайГаз» в 6 микрорайоне состоится открытие бюста почетного нефтяника Мангистауской области Сафи Утебаева. Начало в 12:00.

В этот же день в 16:00 состоится открытие коворкинг-центра в областной библиотеке (7 микрорайон).

Вечером 30 августа жителей Актау приглашают на спортивные мероприятия по асык ату, перетягиванию каната, поднятию гири, армрестлингу и дартсу. Начало в 19:00.

В 20:00 на набережной пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов КДК имени Абая.

Напомним, на День Конституции жители Мангистау отдохнут четыре дня.


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Комментарии ( 2 )

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minus (Посетители) Сегодня, 18:57
Как всегда... huh Ничего нового! bye
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:30
Mereke qutty bolsyn qalaıyq. Ne deıik yendi - 92 janarmaıy 80tg bolsyn, gaz - 30tg, bir lıtr kúnbaģys maıy - 180tg, bir taba nan - 40tg, jolaqy - 25tg bolsyn. Jalpy jalģastyra bersek, jazar zat kóp. Qysqasy, qarapaıym qalyqty qysyp turģan jáne baılardy sheksiz múmkindikterge jetkizip turģan - ata-zań kúni qutty bolsyn.
 
 

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