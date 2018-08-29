Программа праздничных мероприятий в День Конституции в Актау

Иллюстративное фото
В среду, 29 августа, в спортивном комплексе «Мангистау Арена» (33 микрорайон) в 18:00 пройдет открытый городской турнир по дзюдо.
В четверг, 30 августа, у здания АО «МангистауМунайГаз» в 6 микрорайоне состоится открытие бюста почетного нефтяника Мангистауской области Сафи Утебаева. Начало в 12:00.
В этот же день в 16:00 состоится открытие коворкинг-центра в областной библиотеке (7 микрорайон).
Вечером 30 августа жителей Актау приглашают на спортивные мероприятия по асык ату, перетягиванию каната, поднятию гири, армрестлингу и дартсу. Начало в 19:00.
В 20:00 на набережной пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов КДК имени Абая.
Напомним, на День Конституции жители Мангистау отдохнут четыре дня.
В четверг, 30 августа, у здания АО «МангистауМунайГаз» в 6 микрорайоне состоится открытие бюста почетного нефтяника Мангистауской области Сафи Утебаева. Начало в 12:00.
В этот же день в 16:00 состоится открытие коворкинг-центра в областной библиотеке (7 микрорайон).
Вечером 30 августа жителей Актау приглашают на спортивные мероприятия по асык ату, перетягиванию каната, поднятию гири, армрестлингу и дартсу. Начало в 19:00.
В 20:00 на набережной пройдет праздничный концерт с участием творческих коллективов КДК имени Абая.
Напомним, на День Конституции жители Мангистау отдохнут четыре дня.