В Актау в сентябре начнет работу «Семейный суд»

Фото пресс-службы Мангистауского областного суда

Пилотный проект «Семейный суд» стартует в сентябре текущего года. Идея «Семейного суда» взята из-за рубежа. В ведении этого суда будут семейные и бытовые конфликты.



- В «Семейном суде» будут рассматриваться такие случаи, как права матери и ребенка, насилие в семье, задержание ребенка. Главная цель проекта - это примирение сторон посредством медиативного соглашения. Ожидается, что это будет способствовать сохранению семьи, так как самое большое число разводов в стране зарегистрировано в Мангистауской области, - отметил и.о. председателя Мангистауского областного суда Нурсапа Примашев.



В целях внедрения пилотного проекта были оценены технические и материальные возможности суда, а также готовность судей.