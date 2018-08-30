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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:21

Просмотров: 437

В Актау в сентябре начнет работу «Семейный суд»

«Семейный суд» появится на базе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото пресс-службы Мангистауского областного суда
Пилотный проект «Семейный суд» стартует в сентябре текущего года. Идея «Семейного суда» взята из-за рубежа. В ведении этого суда будут семейные и бытовые конфликты.

- В «Семейном суде» будут рассматриваться такие случаи, как права матери и ребенка, насилие в семье, задержание ребенка. Главная цель проекта - это примирение сторон посредством медиативного соглашения. Ожидается, что это будет способствовать сохранению семьи, так как самое большое число разводов в стране зарегистрировано в Мангистауской области, - отметил и.о. председателя Мангистауского областного суда Нурсапа Примашев.

В целях внедрения пилотного проекта были оценены технические и материальные возможности суда, а также готовность судей.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:36
Yendi? Otbasylyq sot ne isteıdi sonda? Páter satyp alyp bereme, azamatyardyń qaryzyn tóleıme nemese jeıtin tamaq satyp alyp beredi me? Osynyń yesh birin istemese, sonda tek psıholog psihtanyp otyrama...
 
 

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