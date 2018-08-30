Шахматный турнир имени Хади Сарсенбайулы прошел в Актау

В турнире приняли участие 55 воспитанников центра «Школьник» и дворовых клубов Актау. Проводили турнир педагоги центра «Школьник» Александр Сергеевич Саркисов, Акберды Ятимаевич Калиев и Борис Андреевич Радионов.- Участники были поделены на две возрастные группы и по группам «мальчик», «девочка». Это первое мероприятие, которое прошло при поддержке Сазинзали Хадиева, сына заслуженного деятеля Мангистау и почетного жителя Актау Хади Сарсенбайулы. Несмотря на то, что участников было много, и дети устали, все отчаянно боролись за победу и получили огромное удовольствие, – рассказала Валентина Зайцева, педагог центра «Школьник».По итогам турнира, среди девочек первые места присвоены Анель Сайын и Алие Нурболаткызы. Вторые места заняли Анель Адилбай и Жулдыз Шарипова. Третьи места получили Маржан Ыксан и Жулдызай Галимова.Первые места среди мальчиков заняли Нурсултан Омiрбеков и Рахат Султанов, вторые места достались Азамату Хамидулла и Никите Олефиренко. Третьи места взяли Батыржан Абиев и Жасулан Икенов.Занявшие первые места были награждены кубками, дипломами и призами. Вторые и третьи места отмечены медалями, дипломами и призами.